Skjønnhetstyranniet – ett stikk og du er hekta

Publisert: 06.06.18 08:13

Stortingsflertallet står sammen med de unge i kampen mot skjønnhetstyranniet.

ZAINEB AL-SAMARAI , stortingsrepresentant (Ap)

Stortingsflertallet slår fast at det ikke er akseptabelt å utsette unge jenter og gutter for et nærmest uregulert marked av mer eller mindre seriøse aktører – aktører som utnytter unge og sårbare menneskers lave selvtillit til å tjene penger. Som markedsfører og gjennomfører kosmetiske injeksjoner vi verken kjenner omfanget av, forsvarligheten til, eller har kontroll med.

Skjønnhetstyranniet og kroppspresset er enormt blant unge mennesker. Sju av ti jenter og halvpartene av guttene sier de ønsker å endre på eget utseende. Unges forhold til kropp og utseende er usunt. Foreldregenerasjonen går i enkelte tilfeller ikke foran som gode eksempler. Når mor har fikset brystene og leppene, og far tar fettsuging og botox, hvorfor kan ikke datteren og sønnen?

Det blir ikke bedre av at rollemodellene tjener penger på å promotere at det ikke bare er ok, men faktisk normalt å fikse på eget utseende. Bloggere og ungdomsidoler sponses med gratis fiksing på utseendet, for deretter å være levende reklameplakater for botox, silikon, fillere og operasjoner. Og de som tjener penger på å stikke andre mennesker i lepper og panne, de lokker til seg nye kunder med introduksjonstilbud og «russe-rabatt». Ett stikk, og du er hekta – oppskriften kjenner vi fra andre markeder.

Dårlig selvbilde, dårlige rollemodeller og billig «fix», er en tøff kombinasjon å stå opp mot for en tenåring. Skjønnhetstyranniet som unge mennesker utsettes for er ille nok, om vi ikke skal overlate markedet til aktører vi ikke kjenner omfanget av. Aktører som vi ikke kjenner forsvarligheten til. Aktører vi ikke har kontroll med. I dag overlater vi det til ungdommene å ta det ansvaret selv. Vi overlater dem til mer eller mindre seriøse aktører som er omreisende i fillers, og som jeg har mistanke om har et lemfeldig forhold til eksisterende regler rundt forsvarlighet, pasientsikkerhet og kontroll.

Regjeringspartiene – Frp, Høyre og Venstre – stemte mot. Jeg er forundret over at regjeringspartiene ikke viser seg ansvarlige og tar grep om dette markedet, men fremstår som passive, tilbakelente og uengasjerte. Samtidig vil jeg gi honnør til KrF for å støtte forslaget. Det er kanskje ingen overraskelse at nettopp KrF støtter et initiativ som vil motvirke tukling med skaperverket. Men det er like fullt gledelig at de sikrer flertall for et forslag som vil gi den nitriste Høyre/Frp-politikken som ellers preger Norge, en velfortjent ansiktsløftning.

Unge gutter og jenter fortjener at vi står opp for dem. Vi bør stå sammen med dem i kampen mot skjønnhetstyranniet. Det gjør vi ved å regulere dette markedet mye strengere, og foreslå en aldersgrense. Det gjør Stortinget nå!