Hareide i sentrum av sentrum

Publisert: 02.06.18 05:34

KrF kommer ikke videre i sitt politiske veivalg. Det rammer partiet, men det kan tjene partilederen.

Politikk pleide å være brutalt. Partiledere som ikke klarte å levere oppslutning ved valg, ble til slutt tvunget ut. Da Venstre havnet under sperregrensen i 2009, varslet partileder Lars Sponheim sin avgang allerede på valgnatten. Kristin Halvorsen stirret alvorlig ut over valgvaken på Rockefeller i 2011 etter et elendig kommunevalg for SV og sa det samme. Politikk er ikke bare innsats, det er også resultater. Valgresultater.

I april 2011 tok Knut Arild Hareide over som leder i KrF. Siden den gang har partiet vært gjennom to kommune- og to stortingsvalg. Bortsett fra i 2013, da KrF steg med 0,1 prosentpoeng i forhold til 2009, har partiet gått tilbake i samtlige valg. I kommunevalg, i fylkestingsvalg og nå sist ved stortingsvalget i fjor. Da falt KrF fra 5,6 til 4,2 prosent og gjorde sitt dårligste stortingsvalg noensinne. Kommunevalget i 2015 var det dårligste siden andre verdenskrig.

Hareide virker ute av stand til å lede KrF mot høyere oppslutning. Meningsmålingene etter sist valg er kritisk lave, det er en helt reell mulighet for at partiet forsvinner under sperregrensen i 2021.

Normalt sett vil en slik politisk mislykkethet utløse en lederdebatt i et parti. En leder som ikke leverer skal sitte utrygt. Partier er større enn personene på toppen, kanskje med unntak av Carl I. Hagens Fremskrittsparti.

Men i KrF er det merkverdig stille rundt partilederen. Jeg klarer ikke å se noen tegn til lederdebatt eller gryende opprør mot Hareide. Det er merkelig. Men det henger sammen med de samme politiske realitetene som rammer partiet. Det som tjener Hareide er det samme som rammer KrF.

Det norske politiske landskapet i dag er delt i to blokker, med Høyre og Ap som lederpartier på hver sin side. «Sentrum» som man snakket om på nittitallet og begynnelsen av 2000-tallet finnes ikke lenger. Det vil si, det finnes selvfølgelig i de politiske sakene, men ikke som et styringsalternativ. Senterpartiet har gått til Ap og Venstre har gått til Høyre. KrF står alene igjen, og prater om et sentrum som ikke finnes. Det minner om da Harald Eias hjerteskjærende ensomme karakter Thomas André hadde invitert til fest og gikk rundt alene i leiligheten og ventet på gjester blant potegullboller og stusslig pynt.

At Hareide og KrF ikke makter å velge side er av de fleste regnet som hovedforklaringen på nedturen. Selv en mesterbortsnakker som Hareide klarer ikke å snakke eller vitse seg bort fra at partiet hans nekter å forholde seg til politiske realiteter.

Debatten om veivalg, Høyre eller Ap, går friskt i KrF. Den er det på ingen måte stille om. Frontene er steile. En stor gruppe kjernevelgere og stortingsrepresentanter går gjerne til Erna Solberg. Men for en betydelig fløy i partiet er dette helt utenkelig. Slik jeg tolker stemningen i KrF i dag er motsetningene om blokkspørsmålet så store og uforsonlige at partiet neppe tåler en debatt om dette som ender med en avgjørelse. De tør rett og slett ikke. Det er som å sitte fast på en fjellhylle der du vet at det å ikke gjøre noe til slutt ender med døden, men du klarer bare ikke å begynne å gå opp eller ned, i frykt for at du skal dø av det.

Denne paralyserte tilstanden er knyttet til Hareides posisjon som leder. Så lenge partiet er der, sitter han trygt. Skulle Hareide gå av eller bli kastet, ville spørsmålet om ny leder øyeblikkelig bli knyttet til veivalg. De to fløyene ville sannsynligvis havnet i åpen strid om dette bak hver sin kandidat. Det kan ødelegge partiet.

Hareide virker som den eneste som kan balansere de to fløyene, fordi ingen vet hva han vil. Det er absolutt umulig å få tak i noen mening om dette spørsmålet hos Hareide. De som vil til Høyre synes de hører at han er enig med dem, mens de som vil til Ap synes de hører at han er enig med dem. Hareide spiller et avansert dobbeltspill som holder begge parter passe varme.

En noe slem hypotese kan være at Hareide er mest opptatt av sin egen lederposisjon, og mindre opptatt av partiets skjebne. At han for lengst har skjønt at hvis partiet faktisk tar et valg, så kan han etterlates i veikrysset. Fordi hans fremste egenskap for tiden ser ut til å være å vri seg selv og KrF unna det veivalget de til slutt må ta.