Siv Jensen under Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen i helgen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kjedsomhetens utfordring

leder

Publisert: 29.04.18 05:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-29T03:36:49Z

Fremskrittspartiet kan godt fremstå som kjedelig i hverdagspolitikken, om de klarer å tilfredsstille hjemmepublikumet ved viktige korsveier.

Fremskrittspartiets Grand Old Man, Carl I. Hagen syns partiet er blitt kjedeligere. Fra landsmøtet på Gardermoen denne helgen reflekterer han til VG over forskjellen på å være i opposisjon og posisjon og hvordan regjeringsansvaret i en mindretallsregjering har dømt partiet til å opptre mer forsiktig enn man har vært noengang tidligere i partiets historie. Hagen virker lakonisk konstaterende i sine uttalelser, men det er liten tvil om at det er et stikk til partiets nåværende ledelse i dette også. For det ligger en fare for at all ansvarligheten visker ut forskjellen mellom FrP og Høyre og gjør partiet mer tannløst og strømlinjeformet.

Det er ikke slik at partiledelsen ikke skjønner dette. Partileder Siv Jensens landsmøtetale fredag var på flere områder et forsøk på å komme frustrerte partimedlemmer i møte - de som syns at partiet er blitt for forsiktige i uttalelsene, for tamme i innvandringspolitikken og som ikke helt er kommet over at justisminister Sylvi Listhaug måtte gå av. Fra talerstolen berømmet Jensen Listhaugs innsats og fortsatte videre i den tidligere justisministerens ånd med å angripe Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og «mennesker som mener at Koranen står over norsk lov» og som dermed kanskje er «norske på papiret, men (...) ikke i hjertet».

Sånt lyder godt hos hjemmepublikumet. Og hvis Jensen er heldig, sluker opposisjonen agn, søkke og snøre og raser mot uttalelsene, slik at Fremskrittspartiet får styrket bilde av at det er en avgrunn mellom regjeringens og Arbeiderpartiet/SV og Kristelig folkepartis innvandrings og integreringspolitikk og krav til nye landsmenn. Og her ligger utfordringen til partiet fremover. Klarer de ved alle viktige korsveier å skape et inntrykk av at de fortsatt driver opposisjonspolitikk i posisjon, er det ikke så farlig om de har feiet populistene ut av de fleste sentrale posisjoner. Da skal det gå dem godt og de kan regjere lenge i landet.