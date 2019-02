ÅPEN: Jonny Løtoft (20) har skrevet dette innlegget i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Raimond Mydland.

«25 under 25»: – Gutter sliter også med kroppspress!

Det snakkes alt for lite om at også gutter sliter med kroppspress. Her er min historie.

JONNY LØTOFT (20), skuespiller og blogger.

Min historie startet for fem år siden, da jeg startet på videregående skole. Jeg følte meg rett og slett ikke følte meg bra nok. Kommentarer som «Så tynn du er», «Spis mer» «Jonny, du er så liten» har jeg fått i årevis. I kommentarfeltet på bloggen min, men også av tilfeldige mennesker på gata.

Jeg er åpen med de nærmeste om meg og mitt selvbilde, men når ukjente mennesker kommenterer negative ting om kroppen min, blir jeg helt knust.

De nærmeste vet om det, for jeg blir vanligvis helt stille resten av dagen, fordi det tar knekken på meg.

Da jeg var yngre, var jeg egentlig fornøyd med kroppen min og meg selv. Men etter hver kommentar som handlet om kroppen min ble selvtilliten brutt ned, litt etter litt.

Før gikk jeg til psykolog, for jeg klarte ikke å snakke med noen om meg og min kropp enn til andre enn de hjemme.

Dette var den tyngste tiden min. På denne tiden møtte jeg veggen totalt. Jeg våknet på sykehuset og måtte bygge meg selv opp.

Jeg var svært sårbar på den tiden, selv om det virket som jeg hadde en fin dag. Jeg husker at folk spurte meg om det gikk bra, og jeg kjente tårer komme, tunge tanker og stress tok over.

Selv har jeg blitt fortalt «Jonny, du skal være så glad for at du er sånn som du er. For flere ville ha gjort alt for å være i din situasjon» og da tenkte jeg, jeg at det og være tynn er et idealet. Men når man hører det som gutt, er det ikke så lett å ta inn over seg.

Jeg kjenner folk som går daglig på treningssenter, de er store og har godt med muskler, men likevel er de ikke fornøyde med seg selv. De vil bli større. Selvfølgelig vil alle gutter se bra ut, akkurat som jenter vil ha en godt trent kropp.

Jeg husker jeg ble spurt om jeg ville prøve å gå på treningssenter, noe jeg hadde tenkt lenge på. Men jeg turte ikke gå dit alene, for min egen usikkerhet om kroppen min dukket opp i tankene.

Jeg fikk meg en personlig trener, jeg hadde aldri klart å gå inn den døren på treningssenteret hvis jeg ikke visste at jeg hadde noen med meg. Jeg dro dit klokken seks om morgenen, for da visste jeg at det var lite folk på treningssenteret.

Dette høres kanskje litt rart ut, men vi som sliter med kroppene våre tenker av og til likt. Men sannheten er at begge tingene blir vanskelig, både å være tynn og være for tjukk. Jeg vet at de som er overvektige sliter like mye som meg.

«Du er så selvsikker når du står på scenen», sier noen ganger folk til meg. Jeg blir veldig glad for det. For selv om jeg har det vanskelig med min selvtillit, så forandrer det seg når jeg står på scenen som skuespiller. Da tenker jeg at publikum skal ha en god opplevelse, og da må jo artisten som står på scenene levere.

Men jeg synes det er utrolig vanskelig og gå ute på gata og folk ser på meg.

Så vil jeg bare si til alle dere jeg har møtt og blitt kjent med de siste årene, jeg er ikke sur eller lei meg for at dere har kommet med små kommentarer om at jeg for eksempel er liten. Jeg vet dere mente det som en spøk, og det er ikke godt for dere å vite at jeg har problemer med min kropp, om jeg ikke forteller det selv.

Jeg har så ufattelig lyst til å være fornøyd med meg selv, men mitt eget selvbilde ødelegger det. Mennesker som kommenterer andres utseende ødelegger, og media ødelegger.

Man skal liksom ha den tankegangen at alle har det bra og lever et perfekt liv, men så er det ofte helt motsatt.