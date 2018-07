TV 2s journalist Kadafi Zaman i 2015. Foto: Mattis Sandblad / VG

Sett Zaman fri

leder

Publisert: 16.07.18 03:56

Norske myndigheter må legge hardt press på landet for å få TV 2s reporter Kadafi Zaman satt fri omgående.

TV 2s erfarne reporter Kadafi Zaman ble før helgen arrestert og fengslet mens han var på jobb i Pakistan for å dekke det forestående valget i landet 25. juli. Pågripelsen skal ha skjedd rett før Zaman skulle direkterapportere fra en demonstrasjon i Gujrat nord i landet. Han har selv fortalt til sin arbeidsgiver at han var vitne til det han karakteriserer som «ekstrem vold» fra politiet, og at han selv ble angrepet og slått med køller til tross for at det var klart at han var på jobb som journalist. Lokale myndigheter hevder på sin side i anmeldelsen Aftenposten refererer fra, at Zaman og 38 andre er anmeldt for drapsforsøk, for å ha tatt mobilen fra fire politimenn, for å ha revet i stykker uniformen til en politimann og for ordensforstyrrelse.

Det er en kjent sak at uavhengige pakistanske journalister jobber under ekstremt vanskelige forhold. Frie medier er i hardt press mellom terrororganisasjoner og myndigheter som hver på sin side ønsker å diktere innholdet og vektlegging i reportasjene, gjerne med vold og trakassering som virkemiddel. Den internasjonale komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ, har oppfordret mediefolk til å være særlig forsiktige under dekningen av politiske møter og demonstrasjoner, da dette gjerne brukes som en anledning til å angripe medier på jobb.

Arrestasjonen av Kadafi Zaman er dessverre en liten del av et større mønster som har gjort seg gjeldende internasjonalt de siste tyve årene: Arbeidsforholdene for den klassiske journalistikken blir stadig vanskeligere. Og det krever en stadig større grad av sivilt mot fra journalister som nettopp Kadafi Zaman for å gå inn i konfliktområder. Det er derfor godt at denne saken har høy oppmerksomhet i Norge, og at Utenriksdepartementet er inne i bildet. Pakistan var et av de første hovedsamarbeidslandene for norsk bistandspolitikk helt tilbake fra slutten av 1960-tallet. Bare i fjor mottok landet nærmere hundre millioner kroner fra Norge. Det er totalt uakseptabelt at en norsk journalist på jobb arresteres og fengsles på denne måten, og norske myndigheter må fortsette å legge hardt press på landet for å få Kadafi Zaman satt fri omgående.