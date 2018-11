LIKER IKKE KRITIKK: Italias visestatsminsitre Luigi DI Maio og Matteo Salvini i landets populistregjering vil skjerpe inn hva media har lov til å skrive. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Media strupes

Inspirert av president Donald Trump truer Italias populistiregjering med å gå til krig mot journalister som ikke danser etter deres pipe.

Visestatsminister Luigi Di Maio foreslår en ny lov som skal skjerpe inn hva mediehus har lov til å publisere. Han vil også kutte pressestøtten og nekte staten å annonsere i aviser som skriver ufordelaktig om regjeringen.

Forslagene er i sum det største angrep på pressefriheten i Italia siden Mussolinis sensurlover, og blir møtt med vantro i et samfunn hvor ytringsfrihetens fane har vaiet høyt etter krigen – nettopp på grunn av en problematisk fortid, hvor opposisjon og kritikk av det fascistiske regimet ble slått hardt ned på.

Angrepene mot en kritisk presse fra myndighetenes side er problematisk også på grunn av medienes aktive rolle i kampen mot mafiaen. Det er journalister som med fare for eget liv har avslørt forbindelser mellom politikere og organisert kriminalitet. De har dokumentert korrupsjon, politiske drap og hvordan mafiaen har kjøpt seg innflytelse.

Mange pressefolk og deres familier har fått svi for dette. Mafiaen har drept reportere, satt fyr på redaksjonslokaler og bombet bilene til redaktører og utgivere. I dag lever ca. 200 italienske journalister med politibeskyttelse fordi de har avslørt hvordan mafiaen opererer.

Luigi Di Maio leder den systemkritiske Femstjernebevegelsen, og gikk nylig til verbal angrep på journalister som dekket den offentlige korrupsjonssaken mot partiets upopulære borgermester i Roma. Denne uke tok italienske pressefolk til gatene i flere byer for å protestere mot regjeringens forsøk på å diktere hva de får lov til å skrive eller ikke.

Europeiske ytringsfrihetsorganisasjoner støtter kritikken av den italienske regjeringen og mener pressefriheten utvikler seg uheldig under populistregimet. Ifølge Reportere uten grenser har Italia falt til en 46.plass på deres pressefrihetsindeks, etter Taiwan og Romania, men like over Botswana.

En som har sluttet seg til journalistenes protest mot regjeringen, er Italias president Sergio Mattarella. I en uttalelse sier presidenten at «pressefriheten har stor verdi, også ved å lese ting man ikke er enig i, [for] det bidrar til refleksjon». Det er viktigere å kjenne andres meninger enn å få bekreftet sine egne, fremholder han.

Også presidenten i EU-parlamentet, høyrepolitikeren Antonio Tajani som selv har bakgrunn som redaktør i den konservative avisen Il Giornale, skrev på Twitter: «Uten en fri presse eksisterer ikke demokratiet.»

Å demonisere media og stemple meninger og fakta man ikke liker som «fake news» bidrar kun til å utvikle en uopplyst offentlighet. Historien har noen eksempler på hva det kan føre til.