AVSTAND: Jonas Gahr Støre og Bjørnar Moxnes står langt fra hverandre politisk. Foto: Tore Kristiansen

Støre, Solberg og Rødt

At Jonas Gahr Støre sier han står nærmere Høyre enn Rødt politisk bør ikke overraske noen. Noe annet ville vært en skandale.

Under NRK-programmet Politisk Kvarters jubileumskveld i Oslo denne uken, ble Ap-leder Jonas Gahr Støre spurt hvem han sto nærmest politisk av Rødts Bjørnar Moxnes eller Høyreleder og statsminister Erna Solberg. Støre svarte, uten særlig betenkningstid, at han sto nærmest Solberg. Svaret har vakt en viss oppsikt i enkelte politiske miljøer. Moxnes selv har lagt ut en facebookpost der han, med utgansgpunkt i Støres svar, sier det ikke er rart at mange fagorganiserte lurer på hvor de har Ap.

Men Støres svar burde ikke overraske noen. De fleste partier i Norge står nærmere Høyre enn Rødt. Moxnes’ parti er et ytterligående venstreparti som har lite til felles med resten av partifloraen i Norge. Riktignok har partiet under Moxnes’ ledelse tonet ned sine mest perifere standpunkter til fordel for mer «spiselige» utgaver av partiprogrammet. Men det endrer ikke på at Rødt har en grunnleggende annerledes innstilling til hvordan samfunnet bør organiseres enn de fleste andre partier.

Rødt står for en grunnleggende omveltning av Norge, der kapitalismen og eiendomsretten skal avskaffes, og flere av de etablerte politiske institusjonene skal erstattes av nye. Som det står i partiets prinsippprogram : «Et revolusjonært partis formål og oppgave er å fungere som et redskap i arbeiderklassens kamp. Rødt tar mål av seg til å bli et slikt parti.» Målet er det man kaller en «sosialistisk omveltning».

For et parti som Ap, som i stor grad har bygget opp det Norge vi lever i i dag, ville det vært merkelig å føle seg tilknyttet et parti som vil rive ned det. Heller ikke andre veien bør det være noen sterk følelse av samhørighet. I Rødts program står det for eksempel at «Lederne i Arbeiderpartiet og SV arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå» og at «de bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro». Rødt har også denne friske konklusjonen: «Tiltroen til sosialdemokratiske partier er et viktig hinder for at arbeiderklassen skal søke politisk makt over samfunnsutviklingen.» Det sitatet kan jo Bjørnar Moxnes lese opp for Jonas Gahr Støre foran Einar Gerhardsens gravstøtte neste 1. mai. Hvis han er skamløs nok.