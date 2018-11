Politisk prosess

PROTESTEN FORTSETTER: Demokratiforkjempere markerte sitt syn utenfor domstolen i Hongkong der ni står tiltalt for å ha ledet de massive protestene i 2014. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Ni personer står tiltalt for å ha ledet de fredelige massedemonstrasjonene i Hongkong i 2014. Prosessen mot de ni er et angrep på demokrati og menneskerettigheter og viser hvordan Kina skjerper undertrykkelsen av politisk dissens.

Høsten for fire år siden var titusener, noen ganger hundretusener, i gatene i Hongkong for å kreve frie og allmenne valg. Det var i hovedsak unge studenter som brukte en ytringsfrihet deres landsmenn på det kinesiske fastland ikke har. De blokkerte sentrumsgater i finansmetropolen og holdt seminarer om demokrati. De sang, skapte gatekunst og vekket et politisk engasjement som fikk verdens oppmerksomhet noen uker. Argumenter og paraplyer var deres eneste våpen mot politiske ordre og politiets tåregass. Det ble kalt paraplyrevolusjonen.

Hongkong sto ved et veiskille. I den ene retningen: Rettsstat, menneskerettigheter og et sterk selvstyre. Den andre veien ledet mot et autoritært og sentralstyrt samfunn. Men i virkeligheten hadde ikke Hongkong noe valg. Kinas kommunistparti bestemte kursen.

Den tidligere britiske kolonien ble i 1997 til Folkerepublikken Kinas spesielle adminstrative region Hongkong. Ifølge 1984-avtalen mellom Kina og Storbritannia skulle regionen få beholde sitt styresett i minst 50 år. Slik var “ett land, to systemer” politikken. Hongkong hadde stor grad av selvstyre, med en rettsstat som vernet om grunnleggende rettigheter. Men gradvis har Beijing forsøkt å undergrave selvstyret. Kinas forsøk på å styre Hongkongs lokalvalg utløste demonstrasjonene i 2014.

Etter at myndighetene hadde fjernet demonstrantene har Beijing arbeidet for å svekke alt som har gjort Hongkong annerledes enn Folkerepublikken. Resultatet ser vi i dag. Demokratiforkjempere er blitt fjernet fra regionens valgte organ, et uavhengighetsparti er blitt forbudt og ytringsfriheten blir innskrenket.

De eneste som har stått i veien mot et autoritært styre er modige demokratiaktivister. De betaler en høy pris for sitt engasjement. De tiltalte i rettsoppgjøret etter paraplyrevolusjonen kan få syv års fengsel, bare for å ha brukt ytrings- og forsamlingsfriheten.

Det er ikke et indre anliggende når grunnleggende menneskerettigheter er truet. Norge og andre demokratiske land må derfor protestere mot det som er en politisk prosess.