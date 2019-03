SVARER: Sven Molleklev.

Spilldebatten: – Det betyr noe hvor pengene kommer fra

Flere kommersielle TV-produsenter mener regjeringen må skrinlegge forslaget om å stoppe reklamen for utenlandske spillselskaper. Vi bør ikke lytte til dem.

Publisert: 08.03.19 10:32







SVEN MOLLEKLEIV, frivillig.

Gjennom mitt lange liv i norsk frivillighet har jeg støtt på mange vanskelige dilemma. Ett av dem var da vi måtte ta bort spillautomatene fra norske kiosker og butikker. Spilleautomatene genererte store overskudd til norsk frivillighet – til svært gode samfunnsformål. Men, samfunnskostnaden var for høy. Svært mange utviklet pengespillproblemer, og de som ble rammet var de svakeste gruppene i samfunnet.

Modige politikere valgte bort disse inntektene fordi både de og vi som mottok dem så en samfunnsutvikling vi ikke ønsket oss. Jeg er stolt over at frivilligheten viste styrke i den saken.

Med denne erfaringen uroer det meg at aktører som bevisst bryter norsk lov for å tjene penger i pengespillmarkedet, ikke stoppes. Jeg mener det er oppløftende når Regjeringen nå ønsker å komme disse til livs gjennom innstramninger i Kringkastingsloven.

Penger fra de utenlandske spillselskapene har også bidratt til at store mesterskap og idrettsarrangementer ikke sendes hos NRK eller TV2. Allmennkringkasterne når rett og slett ikke opp i kampen om rettighetene, som blir kjøpt opp av kanaler som tjener enorme summer på å sende pengespillreklame for selskaper som ikke har lov til å tilby spill i Norge. Det betyr igjen at vi må leve med massivt reklametrykk fra disse selskapene under konkurransene, og at dette ikke kontrolleres av våre politikere.

Som idrettsentusiast ønsker jeg meg at store norske idrettsprestasjoner bør sendes på kanaler som alle kan følge, uten at det teppebombes av bettingreklame i pausene. Som en av kandidatene til idrettspresidentvervet, er jeg ikke i tvil. Jeg har tro på den norske idrettsmodellen, der hele overskuddet til Norsk Tipping går tilbake til samfunnet. Den bygger på et sterkt fellesskap og forutsigbare rammer for både 12-åringen i skiløypa og topputøvere som jakter VM-gull. Dagens modell sikrer gode og inkluderende muligheter, fra spill med et strengt ansvarlighetsrammeverk. Erkjennelsen vi gjorde da automatene ble forbudt, er fortsatt like gyldig. Det betyr noe hvor disse pengene kommer fra.

TV-produsentene argumenterer med at et effektivt reklameforbud mot aggressive kasino- og sportsreklamer vil ramme kulturarbeidsplasser. Og det er greit nok å argumentere for sin bransje og sin sak.

Arbeidsplasser er et viktig hensyn, men trumfer ikke andre grunnleggende verdier i vårt samfunn. Det er en grunn til at utenlandske pengespill er forbudt i Norge. 35 000 nordmenn sliter med pengespillavhengighet og 120 000 er i risikosonen. Jeg ønsker en streng regulering som søker å beskytte de som er sårbare. Gjør vi ikke det, sitter vi igjen med et på alle måter fattigere samfunn.