Slapp av karer, det er lov å prøve seg

Det er ikke sjekking metoo dreier seg om. Men fortsatt er kampanjen like viktig.

Publisert: 08.03.19 10:13







La oss si at du er statsråd, og du er på ambassadefest med jobben. Du prøver deg på en av de unge ansatte. Da misbruker du din stilling.

Om du derimot er på bar i Oslo som privatperson, og prøver deg på en ung partyløve. Da bruker du din stilling.

Det siste gjør alle, enten det er utseende, makt eller andre statussymboler. Det første er en metoo-sak. Det andre er det ikke.

I det skikkelige næringslivet, hvor man er avhengig av å tjene penger, der får folk sparken for fyllesjekking av ansatte på jobbreise. Mest av alt fordi det er dårlig for businessen.

Metoo har slått ned særlig i sektorer hvor ingen aner hvor pengene kommer fra. Det er blant politikere, i kulturlivet, media og akademia vi har sett de ekleste skittentøysvaskene.

Fortsatt i dag, på kvinnedagen, preger metoo norsk likestillingsdebatt. Som med alle kampanjer drevet frem på sosiale medier, dukker det opp reaksjonære tilbakeslag. Motstanden kommer fra mange hold. Og det er til å forstå at menn kan føle seg truet av kampanjen.

Den forslitte setningen «Er det ikke lov å gi kvinner en klem heller nå da», brukes stadig som argument mot metoo. Det snakkes om «moralisme», «nypuritanisme» og at ting som før var hyggelig, morsomt og tillatt, plutselig ikke er det lenger.

Om metoo skal handle om dårlig sjekking, blir selvsagt noen og enhver nervøs. Men det er ikke det metoo er.

Problemet er at Bill Clinton prøver seg på Monica Lewinsky. Ikke at Bob Clinton prøver seg på Mona Lawensky.

Metoo handler om maktmisbruk i arbeidslivet, i politikk, idrett, organisasjonsliv, steder hvor folk er sammen sosialt på tvers av alder og stilling. Privat omgås man jo ofte sine likemenn og kvinner.

Og selv om Norge har kommet langt i likestilling, så har vi det siste store året sett en rekke eksempler på at ledere og tillitsmenn har misbrukt makten sin. De har tafset, klådd og tatt for seg av underordnede. Det er selvsagt mindre ille når kvinnene er med på det selv, som Monica Lewinsky. Men det blir ofte rart likevel.

For uansett hvordan Clinton og Lewinsky hadde det med hverandre, så kan vi vel være enig om at det er upassende med erotisk lek med sigarer i pausene i Desert Strike.

Folk flest holder ikke på slik på jobben.

Lewinsky, som hadde praksisplass i Det hvite hus, mener i dag at hun ble utsatt for maktmisbruk. Han var verdens mektigste mann, tross alt.

Av de mindre alvorlige metoo-sakene her hjemme, husker jeg den en kvinnelig prest fortalte til Dagens næringsliv i fjor. Hun sa at kultur- og kirkeminister Trond Giske la an på henne på kirkemøtet i 2008, da hun var student og ungdomsdelegat. Hun ba rektor om råd da hun fikk eposter og sms-er fra ministeren i etterkant. Kvinnen fryktet at Menighetsfakultetet kunne få problemer med statsstøtten om hun sa nei til et møte.

Dette er ikke noe overgrep. Det er ikke en gang særlig graverende. Men kvinnen sa hun opplevde det som problematisk.

Egentlig en fillesak. Men det er klart det kan bli rot med sjekking på jobben. Og det kan bli flaut om vi har statsråder som reiser rundt og representerer Norge og som setter oss i forlegenhet med sjekkeforsøk på fest.

Det er noe av en fornærmelse mot folk flest som står opp om morgenen og prøver å gjøre en skikkelig jobb.

Det betyr ikke at det ikke finnes mange og gode innvendinger mot metoo. Media har flere ganger gått alt for langt. Og langt kan kvinner også gå. Noen bruker sin seksuelle makt til å skaffe seg det de vil ha. Kvinner er langt fra skjelvende offer. De er like interessert i menn som vice versa. Og er de det ikke, bør de klare å si nei.

Men samtidig er det og sant og riktig at en hel rekke kvinner har opplevd ubehagelige situasjoner på jobben, der de har slitt med å si nei til menn som prøver seg. Det er ikke så lett om du er vikar og sjefen skal fornye kontrakten din om tre måneder.

Et år etter metoo står vi fortsatt midt i dette, vi krangler og haler og drar. Moralske revolusjoner tar tid. Om noen tiår vil vi se tilbake og riste på hodet av hvordan vi kunne oppføre oss. Slik vi i dag rystes av hvordan 1960-talls-sjefene behandler de kvinnelige ansatte i tv-serien «Mad men».

Det var ikke det at argumenter om likestilling var ukjent på 1960-tallet. Og vi visste på 2000-tallet at man bør ligge lavt på jobben. Men de slo ikke helt igjennom.

Dette snur når folk skjønner at de gjør seg selv til latter. Da blir det et spørsmål om ære. Og de står plutselig i fare for å gjøre seg selv æreløse.

Det tar tid. Men det kommer til å skje. Det er bare å fortsette å bruke emneknaggen metoo.