STARTET NASJONAL JAKT PÅ HOMOFILE: Guvernør Paul Makonda i Dar-es-Salaam i Tanzania har ifølge Financial Times sagt at han foretrekker «andre lands vrede fremfor at Gud blir sint på oss». Foto: KHALFAN SAID HASSAN / AFP

Horribel homo-jakt

MENINGER 2018-11-08T04:24:02Z

Norge bør lytte til Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og slutte å strø bistandsmillioner over homojagende myndigheter i Tanzania.

leder

Publisert: 08.11.18 05:24

Amnesty har slått alarm etter at guvernør Paul Makonda i Dar es Salaam i Tanzania har bedt innbyggerne om å angi homofile. Guvernøren har til og med opprettet en egen spesialgruppe bestående av politi og andre tjenestemenn som skal jakte og fange homofile. På en uke skal myndighetene i Dar es Salaam ifølge avisen The Guardian ha mottatt over 5700 beskjeder og mer enn hundre navn.

Homofili er forbudt i landet og straffes med livsvarig fengsel. Makonda er kristen og en alliert av president John Magufuli, som har uttalt at homofili må fordømmes. Homofile tråkker på verdiene til både kristne og muslimer i Tanzania, ifølge guvernøren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar er at Norge legger til grunn at myndighetene i Tanzania følger opp overfor lokale myndigheter, og at myndighetene på alle nivå i landet vil respektere menneskerettighetskonvensjonene de har skrevet under på.

Men myndighetene i Dar es Salaam har åpenbart andre planer. Derfor mener vi norske myndigheter bør lytte til utspillet til Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som sier til Vårt Land at den norske regjeringen må kutte i bistanden for å få slutt på forfølgelsene. Selbekk mener det påligger kristne organisasjoner et særlig ansvar, ettersom forfølgelsen av homofile i Tanzania blir rettferdiggjort ved bruk av religion.

Og det er klokt sagt av Selbekk, som mener nødhjelp må holdes unna, men foreslår å se på for eksempel store infrastrukturprosjekter Norge har i samarbeid med myndighetene i Tanzania. Norge gir landet 374 millioner kroner i bistand i år.

– Når man ser noe så forferdelig som klappjakt og fengsling av homofile, synes jeg ikke man kan stå rolig å se på, eller sende protester uten innhold, sier Vebjørn Selbekk.

Og dette er vi helt enig i. Når utviklingsminister Nikolai Astrup etter planen reiser til Tanzania i slutten av november, har han noe mer i ermet enn dialog. Om myndighetene ikke slår ned på klappjakten på homofile, bør han si fra om at det vil bety kutt i bistanden.