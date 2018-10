LEDER HØYRES KVINNEFORUM: - Når skal vi kvinner begynne å handle som om vi virkelig var uavhengige og frie? Og når skal menn slippe denne pålagte forventningen? Spør Gimse.

Hun må også spandere

Er du en av de som drar på byen og som villig vekk lar deg bli påspandert av menn? Slutt med det! Spander heller selv! I alle fall bør du ta neste runde. At han forventes å være den som betaler er kanskje en av likestillingens siste skanser.

GURO ANGELL GIMSE , Stortingsrepresentant og nestleder i Høyres kvinneforum.

Noen kan hevde at menn tjener mer enn kvinner og da er det vel rett og rimelig at han punger ut litt ekstra? Tja-ja, men det ligger en ubehagelig resignasjon i denne oppfatningen. Når skal vi kvinner begynne å handle som om vi virkelig var uavhengige og frie? Og når skal menn slippe denne pålagte forventningen?

Når jeg og mannen min er ute på byen, er det som regel ham betjeningen henvender seg til når oppgjørets time kommer. Og jeg lener meg tilbake i stolen og lar det skje. Vi har jo vårt regnskap oss imellom, så det er vel ikke så farlig?

Det merkelige er at idet kortet dras og koden plottes inn inntrer en slags stilltiende bekreftelse på at han er mann nok. Innbefattet; ansvarlig og økonomisk potent. Kanskje dreier dette seg om kjønnsroller som kan forklares gjennom darwinisme og evolusjonsbiologi: Han bekrefter at han er i stand til å forsørge seg og sine og blir dermed eller forblir den utvalgte.

På den annen side; det er ingen forskning som kan bekrefte at kjønnsroller er naturgitte og podet inn i vårt DNA. Jeg velger å tro at likestilling mellom kjønnene på alle områder er et gode, som vil føre til at verden går framover. Tenk hvor viktig kvinners inntreden i arbeidslivet har vært. Norge har tjent tusenvis av milliarder på å få kvinner inn i arbeidslivet.

Erna Solberg har sagt at det viktigste karrieretiltaket en kvinne gjør er valg av livsledsager. Man må dele på oppgavene i hjemmet og kanskje skal han ta et større ansvar enn henne på hjemmebane. Men hvordan tar samfunnnet imot denne mannen som velger og har lyst til å være hjemme med barna og som kanskje til og med lar henne betale regningen? Ser vi egentlig på ham som puslete og forsagt? Blir han mann nok?

Likestiling mellom kjønnene er ikke bare en kvinnesak. Det er i aller høyeste grad en viktig holdningssak for gutta også. At arbeidsgivere nå ser det mer naturlig at også menn skal ha foreldrepermisjon, blir av mange menn betegnet som et viktig framskritt. Holdninger er endret og mannen kan i dag trille en barnevogn uten å bli sett rart på.

Men vi fortsetter å la han betale. Vi fortsetter å bli påspandert. Dette kan vi kvinner gjøre noe med ved rett og slett å ta vår del av regningen.