NÅ FÅR HUN HJELP: Lille Thea (2) har den sjedne sykdommen SMA, som svekker viktige kroppsfunksjoner. Hun er avhengig av pustehjelp, og blir stadig sykere. Foto: Kristiansen,Tore

Vil tilby nye medisiner

Publisert: 14.02.18 14:50 Oppdatert: 14.02.18 16:16

Jeg har stor forståelse for Lise Lehrmann og SMA Norges engasjement for å få den beste behandlingen til personer med muskelsykdommen SMA.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

I likhet med foreldrene ble jeg veldig glad da helseregionene sa ja til å ta i bruk medisinen Spinraza for barn opp til 18 år.

Samtidig er mange lei seg for at de over 18 år ikke får tilgang til medisinen. Lehrmann mener dette er en uakseptabel forskjellsbehandling.

Debattinnlegget i VG tirsdag 12.02 fremmer et skjevt bilde av både prinsippene for prioritering og saksgangen knyttet til innføring av legemidler i den offentlige helsetjenesten. I vårt system er det ikke jeg som bestemmer hvilke legemidler pasientene skal få. Lehrmann skriver at departementet har vært med å utforme avslagsbrev til pasientene – dette stemmer ikke.

Alle pasienter skal få nødvendig helsehjelp i det norske helsevesenet. Det skal være likeverdig tilgang og helseressursene skal fordeles rettferdig. Rettferdig fordeling innebærer at tilfeldigheter, som hvor i landet pasienten bor, ikke skal avgjøre hvem som får tilgang til et legemiddel.

Utviklingen av nye behandlingsmetoder er ønskelig. Samtidig er mange nye legemidler kostnadskrevende å ta i bruk, og det er en utfordring. Vi har ikke ubegrensede ressurser.

For å prioritere rettferdig, har vi laget et system for å beslutte hvilke behandlingsmetoder og legemidler som skal tas i bruk. Vi har også definert hvilke prinsipper beslutningene skal tuftes på: Nytten av behandlingen, ressursbruken og alvorligheten av tilstanden. Et enstemmig Storting sluttet seg til dette under behandlingen av prioriteringsmeldingen i 2016.

Innenfor disse rammene er det helseregionene som har ansvaret for å bestemme hvilke behandlinger som skal tilbys i sykehusene. Det ansvaret har de tatt også i denne saken.

Beslutningsforum har bestemt at medisinen Spinraza kan tilbys til de under 18 år. De har også bestemt at en faggruppe skal vurdere medisinens effekt forløpende, og at forhandlinger med produsenten Biogen skal gjenopptas etter 6 måneder. Lars Vorland, leder av Beslutningsforum, har pekt på at det per i dag ikke finnes dokumentasjon som viser effekt for voksne.

Jeg kjenner meg ikke igjen i Lehrmanns påstand om at helsemyndighetene har gjort en innstramming i løpet av året. Tvert imot er det blitt ja til et flertall av de nye legemidlene som har vært oppe i Beslutningsforum.

I likhet med SMA Norge ønsker helseregionene å tilby ny og effektiv medisin raskt til pasientene. Derfor blir det feil når Lehrmann skriver at myndighetene i ti måneder nektet å gå i prisforhandlinger med produsenten. Metodevurderingen av Spinraza startet flere måneder før legemiddelet fikk markedsføringstillatelse. Men blant annet fordi Biogen brukte lang tid på å levere dokumentasjon og krevde en uetisk høy pris, har det likevel gått tid før helseregionene kunne si ja.

Heldigvis har Beslutningsforum nå funnet en løsning for å kunne gi barna tilgang til medisinen. Det viser hvor viktig det er å gå i forhandlinger med legemiddelprodusentene.