Lykke til!

Av VG Leder

GJENÅPNER: I løpet av kommende uke kan 275 000 barn vende tilbake til norske barnehager. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I dag åpner brorparten av norske barnehager etter å ha vært besluttet coronastengt siden 12. mars.

Et samstemt ekspertutvalg anbefalte regjeringen før påske å gjenåpne barnehager og de lave trinnene i barneskolen. I løpet av uken kan om lag 275 000 smårollinger vende tilbake til en litt mer normal hverdag.

Skjønt – full normalitet blir det nok ikke på en god stund ennå. Det er en svært kontrollert gjenåpning som finner sted, med mange forbehold og restriksjoner. Myndighetene har utarbeidet en god og detaljert veileder for hvordan det hele skal skje, hvordan aktivitetsnivået skal reguleres og hvordan barnehagehverdagen skal gjennomføres slik at både barn, foreldre og ansatte skal være trygge.

Vi har tillit til at smittevernrådene følges slik at alle også skal føle seg ivaretatt. I en pandemisk smittesituasjon som den vi fortsatt står i handler mye også om psykologi. At folk er redde er en reell opplevelse. Ingen kan hevde at noen føler feil. Men det som kan hevdes, og som våre politiske og helsefaglige myndigheter må fortsette å holde seg til, er det faktuelle grunnlaget for beslutninger som tas. Som i dette tilfellet handler om risikoen ved å gjenåpne barnehager og hva vi eventuelt utsetter barna våre for ved å sende dem dit.

Vi mener det er faglig godtgjort at barna trygt kan vende tilbake til barnehagen nå. Er det noe barnehager er gode på i utgangspunktet, er jo det smittevern. Vask og renhold er en grunnleggende rutine i enhver barnehageavdeling. Både private og kommunale barnehageeiere synes dessuten innstilt på å iverksette de nødvendige tilleggstiltak som situasjonen krever. Likeså har de ansatte uttrykt forståelse for den ekstra kreativitet de blir nødt til å utvise i tiden som kommer.

Det er mye vi fortsatt ikke vet. Men de smittefaglige rådene er entydige. Erfaringer fra andre nordiske land viser også at det ikke er forbundet med risiko for barna å være på skolen eller i barnehagen nå. Samtidig vet vi at kostandene ved stengte skoler og barnehager kan bli store, både for det enkelte barn og for samfunnet.

Barn trenger å være sammen med andre barn. Det handler om sosialisering, til dels om pedagogiske prosesser, men også om en form for emosjonell modning som forutsetter omgang med andre.

Vi sier ikke at barnehage er den eneste måte barn kan tilegne slike ferdigheter på. Men vi mener oppriktig at barn i utgangspunktet har godt av å være i barnehage, at det tilrettelagte samværet barn imellom som barnehagen tilbyr er bra for dem og at det bidrar grunnleggende til forståelse for samhandlinger senere i livet.

Derfor håper vi at barn over hele Norge kommer tilbake til en mer normal hverdag denne uken. Lykke til!

Publisert: 20.04.20 kl. 07:19

