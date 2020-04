STOLT VERNEPLEIER: – Det er åpenbart behov for oss, så hvorfor vises det ikke på lønnsslippen? Spør Sara Karine Vang. Foto: Privat

«25 under 25»: – Klapping og likes betaler ikke husleia

Det er hyggelig med klapping fra balkong og likes på Facebook, men det betaler ikke husleien.

SARA KARINE VANG (23), stolt vernepleier og medlem av Fellesorganisasjonen (FO)

Mens «hele» landet har hjemmekontor, sliter med brakkesyke og barn med hjemmeundervisning, står helse- og sosialarbeidere over hele landet opp, og går på jobb for å ivareta mennesker som trenger ekstra omsorg. Det er åpenbart behov for oss, så hvorfor vises det ikke på lønnsslippen?

I krisetid trenger vi helsepersonell mer enn handelsmeglere, barnevernspedagoger mer enn børsspekulanter og sosionomer i NAV mer enn skipsredere.

Flere har påpekt ironien i at de som er definert som kritisk personell, ligger nederst på lønnsstatistikken. Ikke alle kan jobbe hjemmefra. Brukerne våre trenger tjenester, krisetid eller ikke.

Nå ser vi hvor viktige vi er for samfunnet, og det gjør oss ekstra stolte over faget vårt og jobben vi gjør. Folk syns det er stas å vise at de setter pris på oss ved å rose oss i kommentarfelt, klappe fra balkongen og på VGs nettside. Dette er jo hyggelig, men husk jobben vi gjør når det kommer til lønnsforhandlinger til høsten.

Lik lønn til arbeid av lik verdi

Kvinner tjener i snitt 12 prosent mindre enn menn hver eneste time. På grunn av COVID-19-utbruddet er årets lønnsforhandlinger utsatt, derfor får vi ikke gjort noe med lønnsgapet enda.

Nå er mange kvinnedominerte yrker definert som kritiske for samfunnet. Vi som helsepersonell er nå så viktige at vi kan jobbe opp mot 400 timer overtid, og har ikke lov til å forlate landet. Likevel tjener en kvinnelig vernepleier 20 prosent mindre enn en gjennomsnittlig mann med like lang utdanning.

Misforstå meg rett. Jeg er stolt vernepleier. Jeg er glad for å kunne bidra. Jeg skal gjøre mitt, som alle helse- og sosialarbeidere gjør, for at vi skal komme oss gjennom denne krisen. Det eneste jeg ber om er at dere står opp for oss, slik vi står opp for dere.

