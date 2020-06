UT AV TIDSKLEMMA: – Det store positive effekter ved at arbeidsgivere legger til rette for muligheten for hjemmekontor, skriver vikarstatsråd Ida Lindtveit Røse, her med datteren Ylva Elise (6 mnd). Foto: Helge Mikalsen

Mer hjemmekontor!

I en hektisk hverdag kan hjemmekontor være det som får logistikken til å gå opp. Å legge til rette for hjemmekontor er fremtidsrettet og familievennlig.

IDA LINDTVEIT RØSE, barne- og familieminister (KrF)

På tide å stå opp! Spise frokost, rekke barnehage og skole. Komme tidsnok til første avtale på jobb. For så å rekke å handle, hente barn og lage middag. Før man igjen skal følge barna på fritidsaktiviteter. Hvem har vel ikke kjent på tidsklemma?

Jeg vet at ikke alle har muligheten for hjemmekontor. Mange yrkesgrupper, som for eksempel ansatte i barnevernet, er avhengig av å fysisk møte familiene de jobber med. Det er ei heller en mulighet for sykepleier, rørlegger eller lærer. Men er det likevel en ting vi har sett i denne korona-tiden, så er det hvor mange arbeidsoppgaver som faktisk kan løses fra hjemmet.

For familier med små barn eller andre som ivaretar familiemedlemmer eller venner som trenger hjelp og pleie, er det krevende å få tid til alt. Tidsklemma er en kjent problemstilling for de fleste. Det er behov for mer tid sammen. Det er behov for økt fleksibilitet. Det vil gi en bedre hverdag. Jeg mener det er bra å være på jobb som hovedregel, men det er også store positive effekter ved at arbeidsgivere legger til rette for muligheten for hjemmekontor.

Hjemmekontor frigir tid. Det er mye tid å spare på reise mellom hjem og arbeidsplass. Dersom du bor i Viken og jobber i Oslo kan du enkelt spare inn en arbeidsuke i løpet av ett år, bare ved å ta en dag hjemmekontor i uka.

Jeg heier på bedrifter som Telenor, som har bestemt at alle ansatte kan fortsette å ha hjemmekontor også etter den mest intense perioden med korona. Jeg oppfordrer flere bedrifter og arbeidsgivere til å gjøre som Telenor, og gi mer fleksibilitet og tillit til familiene.

I løpet av kort tid er vi mange som har vent oss til å ha møter på teams, legge til flere i en telefonsamtale og delta på konferanser med mer enn 100 personer på Zoom. Disse digitale verktøyene erstatter ikke behovet for å møtes fysisk. Men det kan bidra til å øke vår toleranse for at noen jobber fra et annet sted en kontoret.

Familiepolitikken skal være bygd på familienes premisser og ut fra familienes behov. Jeg er derfor opptatt av å bidra til å pushe arbeidsgivere til å tenke fleksibilitet og legge til rette for at foreldre, i yrker der det er mulig, skal kunne jobbe mer hjemmefra. Det Telenor gjør nå, er spennende å følge med på videre.

Coronasituasjonen har vist oss at hjemmekontor og digitale møteplasser for mange er veldig effektivt. Vi har fått testet samfunnet vårt også i muligheten for å jobbe hjemmefra. Jeg mener vi må ta lærdom fra denne testen – og legge til rette for at foreldre som ønsker det og skal få fortsatt mulighet til å jobbe noe hjemmefra.

