Tiden for de store vindkraftutbyggingene er over

Vi kan ikke tillate store vindindustrianlegg, med veier og kraftledninger på kryss og tvers, i det mest dyrebare vi har. Kampen mot klimaendringene er livsviktig, men den kan ikke gå på bekostning av den umistelige naturen vår eller det samiske naturgrunnlaget.

SILJE ASK LUNDBERG, leder i Naturvernforbundet

ØYVIND JOHNSEN, nestleder i Naturvernforbundet



Det er sjelden en minister får anledning til å hindre så massive ødeleggelser av naturen som det olje- og energiminister Tina Bru har muligheten til å gjøre akkurat nå, når stortingsmeldingen for vindkraft nå skal legges frem. Vi i Naturvernforbundet utfordrer både Bru og regjeringen til å vise ansvar. Vi mener at tiden for de store, naturødeleggende vindkraftutbyggingene er over.

Den siste tiden har vi sett hvor galt det kan gå når norske myndigheter presser gjennom store prosjekter uten å utrede skikkelig hvordan de vil påvirke natur, truede arter, naturbaserte næringer og friluftslivet.

Det er nok å nevne Øyfjellet, hvor bygging av vindkraft hindrer flytting av rein til vårbeite, Sørmarkfjellet som raserer hubroens leveområder og verdifull skog eller Haramsøya, hvor folks nærnatur blir rasert om vindkraftverket bygges. Listen over naturødeleggende vindkraft er dessverre lang og vond. Nå har regjeringen en sjanse til å ta grep og stanse dette.

Silje Ask Lundberg og Øyvind Johnsen Foto: Naturverneforbundet

Etter massiv motstand ble forslaget til rammeplan for vindkraft lagt til side høsten 2019. I stedet skulle det komme en stortingsmelding som skal se gjennom konsesjonsregime og reglene for utbygging av vindkraft på land. Engasjementet har vært stort, og Naturvernforbundet har kommet med en rekke innspill.

Først og fremst krever vi at Regjeringen ber departementet stanse og gjennomgå allerede gitte konsesjoner til naturødeleggende vindkraft. Grunnlaget for konsesjonene må vurderes på nytt. Vi har sett for mange tilfeller der hensynet til naturen, artsmangfold, reindrift og friluftsliv er totalt satt til side. Regjeringen har et ansvar for å vurdere konsesjonene på nytt sett i lys av de enorme naturinngrepene det innebærer.

Stortingsmeldingen må også sette et punktum for store, naturødeleggende vindkraftutbygginger. Skal vi ha mer vindkraft på land i Norge, må det skje etter en total endring i konsesjonsprosessen og regelverket som i praksis betyr full stans i utbygging av vindkraft i naturområder på land i Norge.

Om det skal etableres mer vindkraft på land, så må det kun planlegges som mindre anlegg, i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk, eller på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Også i slike områder må det tas hensyn til natur og friluftsliv og unngås utbygging i områder med verdifullt fugleliv.

Om ikke Olje- og energiministeren nå sier stopp, så er det nesten ikke grenser for hva utbyggere ønsker å gjøre. Ved Laksefjordvidda, i det ville fjellandet bak samenes hellige fjell Rástigáissá, har Grenselandet AS planer om å plassere et vindkraftverk på størrelse med hele Stavanger kommune i Norges nest største inngrepsfrie område.

Her vil de bygge over 200 svære vindturbiner, stykke opp fjellet med veier og kraftlinjer akkurat der samene fører reinen sin til sommerbeite. Konsekvensene vil bli dramatiske, både for natur og reindrift.

En annet grelt eksempel finner vi i Trøndelag, nærmere bestemt på Innvordfjellet. Der vil Zephyr bygge 32 vindturbiner i et viktig natur- og friluftsområde. Konsekvensene for det biologiske mangfoldet vil være store og negative, særlig for hubroene i området. Hubroen er sterkt truet fordi den har mistet mange av sine leveområder de siste tiårene. Norges største ugle bruker store areal for jakt og er veldig sensitiv for forstyrrelser i hekketiden.

Å bygge ned verdifull natur for å produsere fornybar energi er ikke et godt klimatiltak. Våre fjell, skoger og kystområder tåler ikke den enorme utbyggingen som utbyggere og enkelte politikere ser for seg. Det er få slike områder igjen i Norge, og globalt advarer FNs klimapanel (IPCC) om at over 70 prosent av verdens isfrie landarealer allerede er påvirket av menneskelige aktiviteter, og den resterende andelen krymper raskt.

Olje- og energiministeren må igangsette en massiv satsing på energieffektivisering. Hvis vi bruker strømmen smartere, isolerer byggene våre bedre og satser på miljøvennlig oppvarming, kan vi frigjøre store mengder energi. Ifølge Arnstad-utvalgets rapport kan så mye som 40 TWh frigjøres, bare fra energibruk i bygg. Det tilsvarer hele Danmarks årlige strømforbruk. I motsetning til vindkraften, er dette konfliktfri kraft. I tillegg vil en slik storsatsning skape mye sysselsetting og nye arbeidsplasser.

Det er en stor elefant i det norske rommet, og det er på høy tid at vi slipper den ut. Skal vi gjøre noe med klimaproblemet, må vi fase ut produksjonen av olje og gass. Nå må vi gå til roten av klimaproblemet: Nemlig det faktum at norske olje- og gasspumper går for fullt i en tid hvor vi trenger dramatiske kutt i utslippene av klimagasser.

Det er ikke gjennom rasering av fjellvidder, skoger, kystnatur, samisk kulturlandskap og friluftsområder vi skal redde klimaet. Det skal vi gjøre ved utfasing av fossil energi og en storsatsning på energieffektivisering, slik at vi får mer ut av den energien vi allerede har bygd ut. Det er mulig å løse både klimakrisa og naturkrisa, men da er vi avhengig av modige politikere med nok vilje. Det håper vi både regjeringen og olje- og energiministeren har.

