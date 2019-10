USA UT: Kurdere i Syria demonstrerer mot tyrkiske trusler ved et pansret amerikansk kjøretøy nær grensen mot Tyrkia. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Sviket mot kurderne

Kurderne har vært USAs mest pålitelige forbundsfelle i kampen mot den såkalte islamske stat (IS) i Syria. Ingen har gjort mer for å nedkjempe terrorbevegelsen. Ingen har lidd større tap. Og likevel blir de sviktet i et stormaktsspill. Enda en gang.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fikk det som han ville i en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Tyrkia forbereder en invasjon av kurdiske områder og amerikansk personell trekkes ut for ikke å bli involvert. Kurderne blir overlatt til seg selv mot en militært overlegen fiende. Etter kraftig kritikk, også fra republikanere skrev Trump på Twitter at han vil hindre Tyrkia i å gå for langt, uten å presisere hvor grensen går. Det amerikanske forsvarsdepartementet sa deretter at USA ikke støtter en tyrkisk operasjon i nabolandet. Flere motsetningsfylte meldinger mandag skaper stor forvirring om hva som faktisk er USAs politikk.

Det er tydeligere hva Erdogan vil oppnå. Tyrkia sier de vil rydde grenseområdet for terrorister. De anklager den kurdiske YPG militsen, som USA har støttet, for å samarbeide med det forbudte kurdiske partiet PKK . Erdogan vil opprette en såkalt sikkerhetssone på syrisk side av grensen. Dit vil han sende inntil to millioner syriske flyktninger som nå befinner seg i Tyrkia. Erdogan vil sikre Tyrkia en del av krigsoppgjøret i Syria og ta kontroll over større landområder.

Han møter lite motstand fra en ettergivende amerikansk president. I desember 2018 ga Trump overraskende ordre om at alle 2000 amerikanske soldater skulle forlate Syria etter at Erdogan i en telefonsamtale hadde bedt ham gjøre det. Det fikk både forsvarsminister Jim Mattis og spesialutsending Brett McGurk til å søke avskjed. Nå sier Trump at han vil overlate Syria til andre. Tyrkia oppfatter det som grønt lys for en invasjon.

Trump har handlet mot rådene fra både forsvars- og utenriksdepartementet. Det vil svekke kampen mot IS i en kritisk fase der ekstremistene omgrupperer og har gjenopptatt terrorangrep i både Syria og Irak. Når USA ikke lenger bryr seg fyller autoritære stormakter som Iran, Russland og Tyrkia det tomrom som oppstår. Det verste er sviket mot kurderne. De trodde USA sto på deres side. Nå må de kjempe alene mot overmakten. Trump sender et meget dårlig signal til USAs allierte.

