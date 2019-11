HØRING: Onsdag startet de TV-sendte utspørringene i Kongressen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Riksrett, minutt for minutt

Risketthøringene i Washington er fulle avspore ord fra utspørrerne. Forsiktige forklaringer fra vitnene. Og en og annen nyhet.

Allerede under sin frie åpningsforklaring i går kveld, kom William Tayolor, USAs ambassadør til Ukraina, med opplysningen som hjemsøkte nyhetssendingene og sosiale medier i hele natt:

Den 26. juli, dagen etter den famøse telefonsamtalen mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som har startet hele riksrettsprosessen, skal det ha vært en samtale mellom Trump og USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland.

Trump skal ha snakket så høyt på telefonen at en av Taylors medarbeidere overhørte hva han sa, og at presidenten «bare var interessert i etterforskningen av Biden».

Det er ikke noe i veien med Taylors troverdighet som vitne. En profesjonell diplomat som har tjent under presidenter på begge sider siden av det politiske spektret siden Ronald Reagan, og som var nøye på å understreke hele veien at han bare fortalte hva han hadde opplevd, ikke at han tok noe stilling.

Men Taylor var overrasket, for å bruke et mildt uttrykk, over hvordan hele den formelle diplomatiske prosessen i Ukraina i sommer ble fulgt av en uformell, langt fra konvensjonell prosess, som involverte Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Giuliani opptrådte som en slags privatpraktiserende ambassadør og etterforsker og presset på for en korrupsjonsetterforskning, som diplomatene ikke var om bord på.

Men her går skillet som kommer til å prege hele prosessen. Demokratene hevder at denne irregulære prosessen førte frem til en telefonsamtale mellom de to presidentene hvor Trump krevet etterforsker av en politisk motstander i bytte mot militær støtte som allerede var bevilget av Kongressen.

Republikanerne hevder at dette kanskje var en uvanlig, men helt legitim undersøkelse av korrupsjon i et samarbeidsland. At Trump bekymret seg for korrupsjonen og ville forsikre seg om at den nye ledelsen i Ukraina hadde kontroll før han ga dem penger. Og at det aldri kom i veien for det militære samarbeidet.

Samtidig prøver de å rette oppmerksomheten bort fra presidenten og over på Joe Bidens sønn Hunter Biden, som drev forretninger i Ukraina på den tiden. Forretninger i hvert fall en amerikansk diplomat hadde nnlevert bekymringsmelding på.

Så langt har det ikke kommet frem noe nytt som forandrer fortellingen eller posisjonene. Taylors forklaring av den nye telefonsamtalen ble ikke opplevd av ham selv, noe republikanerne ikke kan få understreket nok, mens de himler med øynene.

Dermed er det fortsatt ikke mer som knytter Trump til påstanden om å ha presset Ukraina til å etterforske en av Trumps politiske motstandere, enn det var før høringene startet.

Publisert: 14.11.19 kl. 07:15