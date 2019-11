NORGES NYESTE PENGEMASKIN: Johan Sverdrup-feltet. Foto: Helge Mikalsen

Leder

Oljealderen er ikke over

Verden vil trenger mer fossiler, mener Det internasjonale energibyrået. Og det har de antakelig rett i. Men det betyr at det haster med alternativene.

Samtidig som vi her hjemme ofte snakker om at vi skal bli karbonnøytrale, viser prognosene at verden vil ha bruk for mer fossile brensler i årene fremover. Ifølge en ny spådom fra Det internasjonale energibyrået (IEA), kommer ikke behovet for olje og gass å avta før tidligst på 2030-tallet.

Det betyr at utslippene av drivhusgasser vil gå opp frem til 2040, også selv om landene innfrir sine forpliktelser i Paris-avtalen.

IEA, som primært er opptatt av forsyningssikkerhet, har ofte blitt kritisert for å undervurdere veksten i fornybar energi. Og vi får nesten håpe energibyrået gjør den samme feilen på nytt.

IEA sier uansett at det trengs «en signifikant mer ambisiøs politikk» på klima. Og det er det lett å være enig i. For denne prognosen betyr ikke at det blir mindre viktig å satse på andre energikilder, tvert om.

I Norge er vi ofte opptatt av å krangle om våre hjemlige utslipp av drivhusgasser, som muligens har gått marginalt ned det siste året.

Men i andre deler av verden øker altså etterspørselen etter petroleum.

Og det er på markedssiden støtet trengs. For verdens befolkning vil fortsette å øke, og i folkerike land som Kina og India vil flere og flere løftes opp i middelklassen, som igjen betyr høyere forbruk.

Heller enn å bygge nye fossilkraftverk som skal stå å slippe ut klimagasser i femti år fremover, må det bygges nye, store vind- og solparker. Vi trenger bedre batterier og annen teknologi som karbonfangt og lagring. Verden kommer ikke til å slutte å kjøre bil og ta fly. Vi må få kjøretøy og industri over på grønn elektrisitet.

For energi står for storparten av verdens globale utslipp av CO2. Norge har en viktig rolle å spille her, ikke minst i utviklingen av ny teknologi.

Vi bør bruke mye penger på å støtte forskning og utvikling som har overføringsverdi til resten av verden. Slik Norge for eksempel gjør gjennom Enova på havvind.

Norske bidrag kan bety mye, men holder selvsagt ikke. Å slippe ut CO2 begynner nå å koste i stadig større deler av verden. Målet må være at alle utslipp skal prises.

Det er foruroligende når IEA skriver at verden fortsatt subsidierer fossilenergi skyhøyt. Disse subsidiene bør avvikles. Eller aller helst, de bør overføres til grønn teknologi.

Publisert: 14.11.19 kl. 14:59







