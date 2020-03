– I denne situasjonen kan Trump fort bli sin egen verste fiende, skriver Anders Giæver. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kommentar

Trumps historiske mulighet

Trump kan komme styrket ut av Coronasituasjonen. Men da bør han slutte å «trumpe». Nå.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Før helgen kom det nye målinger som viste en økning i antallet amerikanere som mener Donald Trump gjør en god jobb. Oppslutningen ligger nå på 43 prosent. Det er det høyeste siden de første ukene etter innsettelsen for tre år siden.

Bevares, det er fortsatt historisk lavt. Men målingene er tatt opp i perioden etter at Trump sluttet å røre om at pandemien ville forsvinne som ved et mirakel, og før han begynte krangle med en journalist på pressekonferansen fredag.

Det var altså en måling fra en kort serie sammenhengende dager hvor Trump fremsto som en klassisk samlende presidentskikkelse som manet til samhold og omsorg mellom alle borgere av Amerikas forente stater.

les også Trump skjerper corona-tiltak: Fornøyd med egen innsats

Det er åpenbart et budskap amerikanerne likte å høre. Og det sier noe om behovet vi alle har for å kunne samle oss rundt våre ledere i krisetider. Trump, som er USAs leder på godt og vondt, har en unik mulighet til å utnytte dette.

Men da må han være disiplinert, for han har mange elementer mot seg. Før helgen slapp den konservative lobbygruppen Republicans for the Rule of Law, en tv-annonse hvor de kjørte en tidslinje med presidentens mest håpløse uttalelser om coronaviruset, parallelt med antall testede, smittede, syke og døde.

Det så ikke bra ut, og det er klart at disse uttalelsene vil kunne forfølge Trump gjennom hele valgkampen. Hvor effektive de vil være til å underminere hans autoritet, er avhengig av hvor handlekraftig han nå fremstår.

Fredag var hele børsoppgangen, den såkalte «Trump Bump» som kom etter at han ble innsatt som president i 2017, borte. USA kan være på vei inn i en langvarig resesjon. Trumps sterkeste argument for å bli gjenvalgt, er nettopp økonomien.

les også Trump til Biden etter corona-kritikk: – Hadde ansvaret for svineinfluensaepidemien

Det er erfaringsmessig også den viktigste også det viktigste argumentet for velgerne. De to gangene en president har tapt et gjenvalg etter 2. verdenskrig (Jimmy Carter i 1980 og George H.W. Bush i 1992), har landets dårlige økonomiske utvikling vært hovedårsaken.

Det eneste som kan viske ut en skakkjørt økonomi – og her er det potensial for en historisk skakkjørt økonomi – er en krig, eller krise som gjør at velgerne godtar en forverring av levevilkårene.

Men da må de være overbevist om at lederen A) ikke er skyld i krisen og B) håndterer den på best mulig vis.

I denne situasjonen kan Trump fort bli sin egen verste fiende. Hans hang til selvskryt, til å overdrive positive tendenser og resultater, og til å ville ta eierskap til alt som går bra og fraskrive seg ansvar for alt som går dårlig, blir hans største utfordring.

Hvis USA oppnådd italienske dødstall mens residenten står på podiet og gir seg selv 10 poeng av ti mulige, blir det vanskelig å holde på de allerede små marginene han vant med i 2016.

Men han kan også «ta en Churchill». Han kan gjøre det klart at det vil koste blod, svette og tårer. Han kan tørre å si at det ikke finnes noen raske, enkle løsninger. Han kan dempe selvskrytet. Han kan unnlate å krangle med journalister og tweete om politiske motstandere hver gang han blir krenket av et spørsmål eller kritikk.

Og da har han mulighet til å fremstå som den «krigstidspresidenten» han selv lenge ar hevdet at han er. Og slik kan han vinne valget i november.

Publisert: 23.03.20 kl. 20:46

Fra andre aviser