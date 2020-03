Kommentar

Regntunge dager i New York

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: Morten Mørland

Det er lett å se ham for oss: Hamrende på sin bærbare og utgamle Olympia-skrivemaskin, mens viruskatastrofen utspiller seg på sykehusene og i gatene i hans kjære, kjære hjemby.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Halv-oldingen Woody Allen, han fyller 85 år i år, fortsetter ufortrødent videre. Hver dag, monomant på sitt livsverk, side etter side, film etter film, og nå: En aldeles forrykende selvbiografi, som etter alt for mye frem og tilbake endelig ble lansert og utgitt denne uken.

«Apropos of Nothing» heter den, og er som alt med Woody Allen nå for tiden innhyllet i kontrovers og sterke følelser. For å si det mildt. Boken ble lenge holdt tilbake av frykt for omdømmetap og for represalier fra dem som innbitt oppfatter Woody Allen som en pedofil overgriper, en kvinnehater og noe av en demon.

Allen er blitt en paria i amerikansk kulturliv, uten at det stopper ham fra å traktere Olympia-skrivemaskinen sin på rituelt vis, slik han har gjort helt siden han var 16 år og så vidt kjønnsmoden. Han påstår at han lærte seg å skrive før han kunne å lese.

les også Woody Allen om «forbudt forhold»: Forstår at Mia Farrow ble rasende

Jeg ønsker egentlig å omgå den bekmørke siden ved Woody Allens liv og virke, iallfall nesten. Ikke fordi jeg på noe vis ønsker å bagatellisere (påståtte) overgrep, men fordi historien om det bekmørke bruddet mellom Allen og Mia Farrow – det bisarre (men også rørende) forholdet hans til Farrows adoptivdatter Soon-Yi, og det påståtte overgrepet mot parets felles adoptivdatter Dylan, den gang bare sju år gammel – forlengst er gjennomskrevet og -kommentert.

Jeg aner ikke hvem som snakker sant av dem, men det gjør oppriktig vondt å lese det Allen skriver om det som må være en av de mest deprimerende familiehistoriene noensinne. Far står mot mor. Sønn og datter står mot far. En annen datter og en annen sønn står mot mor og bror og datter. To barn har tatt livet av seg. Påstander om psykisk terror og vanskjøtsel.

Woody Allen fører et tilsynelatende god og presis forsvarstale, og han er fullstendig nådeløs mot Mia Farrow (begrepet karakterdrap får en ny dimensjon her) og sønnen Ronan Farrow (som Allen omtaler ved fødenavnet Satchel). Men nærmere sannheten kommer vi vel egentlig ikke denne gangen heller, kanskje.

les også Woody Allens sønn ut mot selvbiografi: – Vilt uprofesjonelt

Da var det sagt – så til det som er mitt anliggende. Jeg elsker nemlig Woody Allen. Altså hans kunstneriske prestasjoner. Jeg ble for alvor oppmerksom på dette da jeg som, tja, 18–19-åring?, så «Hannah og hennes søstre» som nattkino på NRK, og ble helt fortryllet.

Før det oppfattet jeg ham som en slitsom og selvopptatt snåling som jabbet og jabbet og aldri kom av flekken. Med «Hannah» kom oppvåkningen, og siden så jeg alt av ham. Ikke minst i studietiden i Bergen, der jeg og hun som senere ble min kone så de gamle filmene hans på Cinemateket på Verftet – slettes ingen ueffen aktivitet for et ungt og nyforelsket par.

Hver gang en ny Allen-film slippes, ser vi den sammen, som om vi får besøk av en gammel, kjær og underholdende venn. Ja, til og med bikkja vår er oppkalt etter Diane Keatons firbente kompanjong i Allens berømte «Manhattan» (en film regissøren selv misliker).

les også Woody Allens bok ble stoppet – ute nå på nytt forlag

Vi kommer nærmere ham i selvbiografien. Vi forstår mer av ham, hvordan han tenker, hvordan han koketterer, og hvordan han elsker å iscenesette seg selv som en nevrotisk særing og outsider. Å gå inn døren til en fest eller en tilstelning er det verste han gjør. Blikkene fra de på innsiden er uutholdelige. Og han avskyr prisseremonier. Et kunstverk skal ikke veies, måles og vurderes opp mot andre verker, lyder formaningen.

Men en intellektuell er han så visst ikke, selv om har briller og er tynn i håret, ei heller spesielt belest: «I never read «Ulysses», «Don Quixote», «Lolita» or «1984» On the other hand, I’m one of the few jews who read Joseph Goebbels’s novel».

Derimot er han utstyrt med store mengder flaks, og en underlig evne til alltid å lande med påleggssiden opp. Som barn var han en umulius og en skolehater og -taper, og skildringene av foreldrene er kostelige i all sin uforsonlighet: «They disagreed on every single issue except Hitler and my school reports».

Det jødiske er alltid present hos Allen, ikke minst den (for mange) enerverende kranglingen og, ikke minst, den usentimentale og «selvhatende» humoren. Men særlig religiøs er han ikke. Jødiske påbud, skikker og kutyme har han aldri fulgt: «Loved pork. Hated beards.»

Sitatvennlig har Woody Allen alltid vært, for å si det forsiktig. Helt siden han slo gjennom som vitsemaker og senere stand up-komiker, og gjennom alle filmene og novellesamlingene, har han vært et uforlignelig énlinjer-geni. Så også i selvbiografien. Boken er spekket med énlinjere, gags og vitser. Mens flere av filmene hans på tampen av karrieren har vært noe tunge i sessen, er han her i komisk knallform, helt på høyden med sine «early funny ones».

Om sin første kone, filosofi-studenten Harlene Rosen, som han ble skilt fra nesten før de ble gift, skriver han: «I knew I was in trouble when, in one philosophical discussion, Harlene proved I didn’t exist.»

Klovner og komikere gjemmer seg gjerne bak masken, bak vitsene. Vi kan aldri helt stole på dem, og de tør ikke helt stole på oss, publikum, heller. Helst skal det være en ny vits nærmest i hver setning, av redsel for å kjede oss, eller for at vi skal komme inn under huden på dem. Det er underlig, nesten ubehagelig, å lese om de vonde årene, der prosaen i det store og hele er preget av angst, sinne og eksistensielt alvor, men også med en og annen anstrengt vits innimellom alt det mørke, som om alvoret skremmer ham.

EKTEPAR: Woody Allen og Soon-Yi Previn, her avbildet i 2016. Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det gikk tross alt bra med vår mann, selv om skyggene fra de vonde årene ligger over ham ennå, kanskje tyngre og mer truende enn da alt var som mørkest, spesielt etter #metoo-bevegelsens gjennombrudd (Allen påstår hardnakket at han er en sterk tilhenger av metoo). Men samlivet og senere ekteskapet med Soon-Yi, som altså ikke var eller er hans egen adoptivdatter, holder stand, nær 30 år etter at den amorøse skandalen ble avslørt.

Han er like teknisk ukyndig, og stadig like uanfektet av tidsånden. Ryker fargebåndet i Olympiaen, er det Soon-Yi som trår til. Men utenfor leiligheten på Upper East Side, rett ved Central Park, herjer coronaviruset, og gatene er tomme og folk fortvilte. Mange har mistet, og kommer til å miste sine kjære.

Der inne, i selvpålagt karantene, sitter han nok og skriver. Det er regntunge dager i New York nå. Livet er endret, og mange – selv vi som aldri har vært der – har sterke følelser for denne byen som vi kanskje kjenner best gjennom Woody Allens filmer. Som «Annie Hall», «Manhattan», «Hannah og hennes søstre», «Radio Days», (den sterkt undervurderte) «Wonder Wheel» eller den nyeste, med den profetiske tittelen: «A Rainy Day in New York.»

Dette er en tid for se dem igjen.

Publisert: 29.03.20 kl. 12:36

Fra andre aviser