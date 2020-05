MORIA: – På gode dager snakker Høyre om europeisk solidaritet. I denne saken bidrar de til å svekke den europeiske samarbeidsånden, skriver Une Bastholm i MDG. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Vår nattsvarte egoisme

Jeg vil ikke være hun som sitter mett og svett og peker på 8-10 andre. Det er nettopp det regjeringen gjør når de krever at 8-10 land henter ut barn fra Moria-leiren før det er aktuelt for Norge.

UNE BASTHOLM, partileder i Miljøpartiet De Grønne

I Moria-leiren sitter barn uten voksne, uten leker eller trygge fang, uten noe annet å hvile øynene på enn søppel, betong og rekken med overfylte køyesenger med andre barn som gråter.

De er sperret inne av Vårt Europa, som følge av Vår Avtale med Tyrkia som gjør at Norge knapt hadde asylsøkere i fjor. I dag stemmer Stortingsflertallet ned et forslag om å hente noen av dem til Norge.

Moria er ikke hvilken som helst flyktningleir. Migranter og flyktninger her er fanget på vei inn i Europa. Siden 2016 har «EU-Tyrkia-avtalen», som Norge anerkjenner, gjort at migranter og flyktninger må bli værende på greske øyer på ubestemt tid.

Une Bastholm. Foto: Janne Møller-Hansen

For syv måneder siden sendte den greske beredskapsministeren et brev til Norge. Han ba oss ta imot enslige barn fra Moria. «Vi behøver å handle raskt for å ta hånd om dem, beskytte dem og hindre overgrep», skrev han da.

Norges regjering sa nei, og et hovedargument har vært at de heller ønsker en felleseuropeisk løsning.

Det høres fint ut, og en bindende avtale om både ansvarsdeling og trygge flyktningruter i Europa er noe den grønne gruppen jobber hardt for i EU-parlamentet. Men det er jo nettopp fordi EU ikke har klart å enes, at det nå har blitt en koalisjon av villige land som evakuerer barn bilateralt, i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger.

Alternativet er at barna ikke får hjelp, mens voksne i dress sitter mette og svette og peker på hverandre. Å da mene, som Høyre har gjort, at barna kun skal evakueres dersom det først kommer på plass en avtale som alle vet at det vil ta årevis å få på plass, om den noensinne kommer, det er ikke bare å villede offentligheten om hva som er mulig. Det er å gjøre flyktningbarn til brikker i et storpolitisk spill mellom landene i Europa.

Heldigvis har tolv europeiske land tatt lederskap, og meldt at de vil bidra. Evakueringen er så smått i gang. Denne uka har også regjeringspartiene i Norge endelig åpnet for å ta imot barn fra Moria-leiren. Men de sier ikke når, de sier ikke hvor mange barn og de sier ikke en gang om Norge faktisk kommer til å ta imot noen.

I stedet setter de som betingelse at 8-10 andre land skal ta imot barn før Norge vil gjøre det. Det er for meg helt uforståelig. Helt ubegripelig! Vi er han fyren som står ved vinduet og kikker ned på dugnaden i borettslaget og aller nådigst subber ned trappen og griper ei rake når han ser at alle andre har møtt opp.

Hvem er vi? Hva står dette landet for? Mener virkelig regjeringen at vi skal si til Hellas at vi kun hjelper til dersom 10 andre land gjør det først? Med all respekt, hva slags ynkelig melding er det, fra et rikt land i hjørnet av Europa?

Fra et land som kom eksepsjonelt heldig ut av forrige finanskrise, til et Hellas som fortsatt står i dyp statsgjeld etter forrige økonomisk krise. Fra et land som nå under coronapandemien er heldig, tross alt, til et Hellas hvor smitten sprer seg i flyktningleire uten skikkelige sanitære forhold eller et offentlig helsetilbud. Fra et land med masse kompetanse, kapasitet og vilje i kommunene til å ta imot flyktninger, gi dem oppfølging og muligheter - til et land som nå ber om vår hjelp.

Jeg må si at jeg fornemmer en holdning om en slags norsk eksepsjonalisme som jeg tar sterk avstand fra, og som er det motsatte av den internasjonale solidariteten som har gitt oss FN, gitt oss menneskerettigheter, gitt oss fred i Europa, gitt nordmenn hjelp de gangene i historien det er vi – våre barn – som har trengt det.

Representanter for regjeringspartiene har også brukt coronasituasjonen som argument mot å iverksette tiltak. Det har blitt sagt at det er praktiske vansker. At vi har nok med våre egne utfordringer. Men flere andre land klarer det. Hvorfor er det vanskeligere for oss?

Norge har nå tomme asylmottak. Antallet asylsøkere i 2019 var det laveste på 22 år. I år har det nesten ikke kommet noen. På gode dager snakker Høyre om europeisk solidaritet. I denne saken bidrar de til å svekke den europeiske samarbeidsånden. Og i mellomtiden sitter barn alene eller med utslitte foreldre i Moria-leiren. De har ventet lenge nok nå.

Gjør som over 100 norske kommuner nå ber om. Evakuer barna fra Moria nå!

Publisert: 28.05.20 kl. 12:07

