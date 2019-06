STRESSA TOBARNSMOR: – Neste gang noen tror de kan kurere mine høye skuldre ved å tipse om Toro kakemiks til barnebursdagen, kommer det til å klikke for meg, skriver Madeleine Strand, tobarnsmor og redaktør i Kamille. Foto: Privat

Jeg har skulket jobben. Og det må vi snakke litt om.

Halvparten av norske kvinner sliter med å sovne på grunn av stress, ifølge en undersøkelse. Én av tre sier at de har blitt hjemme fra jobb på grunn av en følelse av stress eller utmattelse. Jommen er vi flere som har skulka. Var det noen som lurte på hvorfor kvinner har så høyt sykefravær?

MADELEINE STRAND, redaktør i Kamille og målgruppesjef

Notatblokken er full av oppgaver jeg skulle ha løst før ferien. Og når jeg hiver meg i bilen for å hente i barnehagen, kommer jeg på at jeg må innom butikken. Jeg må handle inn til barnebursdag! Det er kaker som skal bakes, skjorter som skal strykes, bad som skal vaskes og borde som må dekkes. Og mens jeg står der og lurer på om jeg kommer til å rekke alt, må jeg søren meg scanne inn matvarene selv. Er det virkelig ingen som kan hjelpe meg med noe lenger?

Mai og juni har, nok en gang, vært hjerteløse måneder med vanvittig høyt tempo. Og når du i et naivt øyeblikk begynte å føle at du hadde kontroll, er det noen som får vannkopper! Det er høysesong for stress og nå er vi på vei mot makspuls, før vi endelig kan knele inn i ferien.

«Stress ned …» «Kan du ikke bare slappe av litt!» «Slutt å være så flink pike!»

Neste gang noen tror de kan kurere mine høye skuldre ved å tipse om Toro kakemiks til barnebursdagen, kommer det til å klikke for meg! For dette handler ikke om at jeg på død og liv skal servere den mest perfekte kaka!

Det handler om at hodet kverner når jeg legger meg om kvelden, og at jeg titt og ofte våkner med vondt i kjeven, fordi jeg ubevisst har gnisset tenner hele natten. Det handler om at jeg har løyet til sjefen min og sagt jeg var syk, når jeg bare ikke orket tanken på å skulle fungere på jobb den dagen.

Og når jeg en sjelden gang letter på sløret og viser at jeg er sliten, er responsen at jeg stiller for høye krav til meg selv. Som om det er jeg som er problemet. Som om dette er bare et tulleproblem jeg har skapt for meg selv. Som vi skaper for oss selv, for jeg er jommen ikke den eneste.

I en undersøkelse YouGov har gjennomført blant norske kvinner på vegne av Kamille, svarte halvparten at de sliter med å sovne på grunn av stress. Og bekymringer i små nattetimer har ringvirkninger.

Én av tre sier at de har blitt hjemme fra jobb på grunn av en følelse av stress eller utmattelse. Jommen er vi flere som har skulka.

Hvorfor er det ingen som snakker om det? Og følelsen av å juge på oss en forkjølelse for å bli hjemme fra jobb, når sannheten er at vi «bare» er slitne, gjør neppe situasjonen bedre. Var det noen som lurte på hvorfor kvinner har så høyt sykefravær?

Stress i en kort periode kan vi leve med. Stress over tid er et samfunnsproblem. Stress kan føre til angst og depresjoner, og når du ser på de lette psykiske lidelsene i statistikken er kvinner overrepresentert, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det at vi har to avslutninger og én barnebursdag å bake til er med andre ord blitt et samfunnsproblem.

Vi løser ikke problemet i morgen. Vi kan ikke endre kravene fra en dag til en annen. Vi kan bli flinkere til å velge og til å velge bort. Men følelsen av at vi ikke strekker til er vanskeligere å eliminere. Uansett hvor raskt det går å lage en langpannekake, er det nok en oppgave som skal løses.

Og selv om vi vet at akkurat nå kan vi ikke prioritere å ha det skinnende rent hjemme, vil vi fortsatt gremmes når det er uventet besøk. Jeg vil fortsatt sørge for at skapene forblir lukket når svigers er på middag, for der inne er det alt annet brettekanter a’la ryddeguruen Marie Kondo. Og jeg vil ikke klare å feie unna den dårlige samvittigheten når ungene ble sendt i barnehagen uten regntøy. Og jeg vil aldri føle på noe annet enn mislykkethet når jeg slenger frossenpizzaen i ovnen.

Men selv om problemet ikke kan fjernes, letter det på trykket når vi kan prate om det – og bli tatt alvorlig! Det er ikke et tulleproblem når du våkner om natta, fordi det slo ned i deg som et lyn at du ikke har kjøpt inn Sprett-yoghurt til matboksene.

Ja, det kan høres helt idiotisk ut, men det er et symptom på noe dypere. Så ikke kom her og kall meg flink pike. Ikke be meg slappe av! Jeg er sliten, men jeg trenger ikke medlidenhet, jeg trenger å bli tatt alvorlig.

Publisert: 25.06.19 kl. 13:47