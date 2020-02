Leder

Oslo bommer med boikott

Byrådet i Oslo ønsker å boikotte israelske varer fra okkuperte områder på Vestbredden.

Avisen Vårt Land melder at kommuneadvokaten i Oslo har konkludert med at dette er lovlig, basert på et brev fra Utenriksdepartementet til Tromsø kommune i mars 2018. Her slo UD fast at en slik kommunal boikott ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område.

UD appellerte om likevel å la være. Statssekretær Audun Halvorsen (H) skrev den gangen at regjeringen mener et slikt vedtak er lite formålstjenlig, og at den “ser ikke boikott som et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne”. Dette er en vurdering vi fullt og helt deler.

Tyrkia og Kina

Da tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2005 vedtok å boikotte Israel, anså den daværende Ap-regjeringen det som lovstridig. Kommuneadvokaten i Oslo presiserer nå at en boikott må omfatte varer fra alle okkuperte områder, og i byrådserklæringen fra Ap, SV og MDG heter det at kommunen ikke skal “handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten”.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen ønsker å boikotte israelske varer fra okkuperte områder på Vestbredden. Foto: Terje Bendiksby

SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, gjorde det raskt klart at dette handler om israelske varer fra Vestbredden. Ingen andre - på tross av at verden er full av nasjoner som bryter både folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter. Som Tyrkias okkupasjon av Nord-Kypros, eller Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara. Eller Kinas behandling av egne innbyggere, blant dem uigurene, som forfølges på det groveste. Mer enn en million, kanskje nærmere to millioner uigurer sitter i dag i det som omtales som rene konsentrasjonsleire.

Symbolsk betydning

Det er mye å kritisere Israel for. Det gjør vi, og andre aktører i det norske samfunnet, til stadighet. Men å holde Israel opp mot en helt annen standard enn alle andre land i verden, slik vi blant annet har sett fra FNs menneskerettighetsråd, der nær alle kritiske rapporter handler om Israel, mens skrekkregimer som Nord-Korea og Syria omtrent går fri, smaker av noe annet enn rettmessig kritikk.

I likhet med kommuner som Trondheim, Tromsø og Hamar, ønsker byrådet i Oslo å bruke boikott-virkemiddelet mot den eneste jødiske staten i verden. I praksis betyr det lite. Men symbolsk har det stor betydning.

