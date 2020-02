BEKYMRET: – Vi burde gjøre alt vi kan for å støtte Kina, samt de landene som er rammet av viruset, skriver Adrian Tsui Gao i dag. Foto: Johan Malvik

Debatt

«25 under 25»: Et virus som brygger feilinformasjon og fremmedfrykt

Den voksende epidemien i Kina gjør at folk blir redde, noe de absolutt har rett til. Men når den redselen fører til økt feilinformasjon og unødvendig fremmedfrykt, er det noe som er galt.

Nå nettopp

ADRIAN TSUI GAO, Varastyremedlem til Norsk Kinesisk Forening

Corona.viruset har til nå smittet minst 37 000 mennesker globalt, med flertallet av de smittede i Kina. Nyhetsbilder verden over oppdateres kontinuerlig av hver eneste mistanke om person som smittes. Sosiale medier bobler over med innlegg og artikler om konspirasjonsteorier om smittede folk i byene de befinner seg i. Dette skjer mens vanlige folk prøver å finne pålitelige kilder for å kunne beskytte seg mot viruset, og er derfor mer utsatt for å tro på slike rykter.

Jeg har sett en økende trend rundt omkring i verden hvor man enten gir skylden på kinesere eller stiller dem i et komisk lys på nettet og i det offentlige. Eksempler på dette er den franske avisen Le Courrier Picard, som slo «Gul alarm», eller hvordan noen butikker har nektet kinesere adgang. Dette sementerer igjen ideen om en legitim frykt for det kinesiske folk.

Forankret i fordommer og uvitenhet

Utsagn og vitser som er støtende for kinesere, er ofte forsterket gjennom fordommer og rasistiske holdninger man allerede har. Kinesere, samt andre asiatiske folk, har ofte vært beskyldt for å være «urene» eller for å «spise hva som helst». Slike innebygde tanker har bidratt til en villedende forestilling om den kinesiske kultur, noe som har fostret mistanke og redsel.

Denne forverrende fremmedfrykten i Vesten, blir igjen møtt med mistillit fra etniske kinesere og kinesiske samfunn over hele verden som føler at all kritikk blir rettet mot dem. Kinesere i Vesten kan derfor bli engstelige for å gå inn i offentligheten eller vandre inn i folkemengder. Ikke fordi de er selv redde for å bli smittet, men fordi de er redd for hva folk kommer til å tro om dem.

Se bort fra landegrenser og etnisk bakgrunn

Kina står ovenfor en massiv utfordring. Å forsvare 1,4 milliarder mennesker fra smitte, og stoppe viruset fra å spre seg utover landegrensene sine. En epidemi på denne skalaen diskriminerer ikke.

Vi burde gjøre alt vi kan for å støtte Kina, samt de landene som er rammet av viruset. Derfor er det viktig at hver og en av oss jobber med å prøve å se forskjellen på hva som er sant og usant, slik at vi ikke feilaktig gir noen skylden. Fordi denne urolige perioden krever at vi bygger broer, ikke murer. Vi må vise solidaritet og samarbeidsvillighet, slik at vi kan overkomme disse vanskelighetene.

Det var aldri et spørsmål om hvis viruset ville dukke opp, men bare et spørsmål om når. Verdenshistorien vil huske hvordan vi håndterer dette. Samlet eller hver for oss. La oss derfor se på denne epidemien for hva den egentlig er. En global én. Og ikke la oss bli blendet av uvitenhet og feilinformasjon, som bare fører til fiendtlighet og ingen fremgang. La oss heller ha forståelse for hverandre på tross av landegrenser og etnisitet.

Publisert: 25.02.20 kl. 13:49

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser