På rikingenes parti

Milliardærer, storbanker og investeringsfond har sluppet til i våre fjorder og blitt steinrike. Nå vil de snike seg unna lakseskatt med å kalle det distriktspolitikk.

Da det norske oppdrettseventyret startet på 1970-tallet, var det en attåtnæring for folk langs kysten. Lenge var det små eiere med lokal tilhørighet med naboen som ansatt. De fikk begynne gratis.

Nå eier fire selskap halvparten av produksjonen i Norge. Bak står folk som John Fredriksen, Witzøe, Møgster, internasjonale banker, investeringsfond og Mitsubishi.

Siden 2013 har lønnsomheten vært høyere enn i oljen. Og før jul konkluderte flertallet i et utvalg ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe med at næringen bør ilegges lakseskatt. Tirsdag går høringsfristen ut.

De aller fleste som har sendt inn svar på høringen sier nei. Sammen med Erna Solberg. Og enda verre, LOs representant i utvalget.

De påstår det er fare for armod, utflagging og at ny teknologi kan konkurrere dem ut.

Men oppdrettskonsesjoner kan ikke flagges ut. Det er heller ingen tegn i finansmarkedet på at landbasert oppdrett er noen stor trussel.

Akkurat hvor stor renprofitten i næringen er, kan diskuteres. Oppdretterne har hatt flaks blant annet med valutakursene. Men det er uten tvil tatt ut store overskudd av selskapene og mye er sendt ut av Norge. Samtidig som overskuddet til eierne har økt, har de ansattes andel av verdiskapningen falt.

Heldigvis har flere forbund i LO nå tatt til orde for å innføre skatten. KrF vil også ha den. Opposisjonen på Stortinget bør våkne når de ser hvem som tjener på dagens opplegg.

Helt fra start var det litt Vill Vest i denne næringen. De som fikk et stykke fjord gratis, vant i Lotto. Mange gikk også konkurs. Men 98 prosent av konsesjonene er delt ut av staten gratis eller godt under markedspris. Mange er senere videresolgt til mye høyere priser.

Grunnrenten i næringen kommer fordi norske fjorder er svært godt egnet til oppdrett. Her finnes oksygenrikt, temperert, dypt Golfstrømvann som begrenses til noen hundre aktører.

– Jeg har aldri sett en så sterk og massiv lobby, sa utvalgsleder Ulltveit-Moe da hun kom med forslaget om lakseskatt.

Bransjen vil selvsagt betale minst mulig skatt. Sammen med oppdrettskommunene har de truffet tidsånden ved å klare å fremstille forlagene som sentralisering fra Oslo.

De to partene har felles interesse. Deler av oppdrettsinntektene går nemlig inn i et Havbruksfond som deles ut til oppdrettskommunene. Frøya fikk 100 millioner i 2018 og var en av 20 kommuner som stakk av med en tredel av fondet.

De fleste norske kommuner fikk ingenting å snakke om. Det er nok heller ikke «hele Norge» Sjømat Norge og Frøya tenker på når de sier nei til lakseskatt.

Det de krever kan sammenlignes med at Stavanger skulle fått oljeskatteinntektene bare fordi oljefelt ligger i nærheten.

Det er ikke «Oslo» som skal ha disse pengene. Det sentralmyndigheten driver med, er å ta fra de rike og gi til de fattige. Strømmen av skattepenger går stort sett fra by til bygd. Ikke andre veien. Det er godt dokumentert i inntektssystemet til kommunene at de med høye skatteinntekter må overføre deler av sine inntekter til kommuner med lave skatteinntekter.

Inntektene fra Havbruksfondet er selvsagt viktige for dem det gjelder, men de har bare eksistert siden 2016 og går i stor grad til kommuner som allerede har større inntekter enn snittet av norske kommuner.

Det Ulltveit–Moes fraksjon i utvalget ønsker, er et opplegg mer likt det vi har i oljen og kraftnæringen.

Grunnrenteskatten mener de skal være en statlig skatt. Den skal kreves inn når selskapene tjener penger.

Utvalget avviser ikke et Havbruksfond, men foreslår en løsning der kun avkastningen brukes. Slik vil vi ha penger også for fremtidige generasjoner.

Det fiffige i Norge er at når kommuner som Frøya får 100 millioner i inntekter fra laks og Bykle får 50 millioner i året i kraftinntekter, så blir ikke det regnet med i inntektssystemet til kommunene. Kraft- og oppdrettskommuner nyter altså godt av distriktsoverføringer fra staten på toppen av at de slipper å avgi skatteinntekter, som alle andre kommuner med inntekter over snittet må.

Dette systemet fører til at forskjellen mellom distriktskommuner øker. Ikke minker. I høringsrunden om lakseskatten burde egentlig distriktskommuner uten store inntekter protestert.

Som Stange. For blant de bygdene utvalget nevner, er innlandskommuner i Hedmark, som Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune. Stange har inntekter per innbygger som ligger svært mye lavere enn kommuner med havbruk eller kraft.

Kommuner som avgir naturareal til kraft og laks, bør likevel sitte igjen med noe ekstra for at de åpner for slik virksomhet. Det foreslår også utvalget. Men at en kommune får 100 millioner kroner og overføringer fra staten på toppen, det er det ingen mening i.

Det vi i praksis gjør her, er å overføre penger fra fattigere til rikere kommuner.

Og når vi på toppen lar lakseoppdretterne slippe grunnrenteskatt, gjør vi John Fredriksen, JP Morgan, Bnp Paribas, Citibank, State Street Corporation og Møgster-familien enda rikere.

I det minste burde det være en enkel sak for LO å snu.

Publisert: 30.01.20 kl. 09:53

