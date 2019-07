FÅ DET PÅ SKINNER: – Det er på høy tid å komme i gang med byggingen av Nord-Norgebanen, skriver Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Vatn, Ola / NTB scanpix

100 000 grunner til å bygge Nord-Norgebanen

Mens klimautslippene øker og regjeringen bygger monsterveier med bompengefinansiering, kunne Nord-Norgebanen gjort hverdagen enklere for hundretusenvis av nordmenn og kuttet 100 000 tonn CO2-utslipp årlig.

ARILD HERMSTAD, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne

Utslippskuttet er beregnet av Jernbanedirektoratet for året 2030, og tilsvarer de årlige utslippene fra halve bilparken i Troms fylke, eller nesten ett tonn CO2 per person boende ved de planlagte stoppestedene. Likevel ble Nord-Norgebanen i sin tredje utredning estimert til et samfunnsøkonomisk «tap» på minst 46 milliarder. Det passer nok regjeringens narrativ bra. Samferdselsminister John Georg Dahle var allerede i februar ute og signaliserte at banen ville gå på bekostning av alle andre prosjekter i regionen, lenge før tallene fra jernbanedirektoratet lå på bordet.

De fleste nordlendinger møter dette med resignasjon. De har sett mange utredninger komme og gå, og har liten tro på at maktpolitikerne sørpå egentlig mener alvor med å bygge banen. Realøkonomiske hensyn har så langt handlet om antall reisende og byggekostnader, og da har det aldri blitt «lønnsomt» nok. Kanskje det ikke er nok stemmer å vinne på det heller? Klimaperspektivet er jokeren som endrer hele regnestykket.

Men det krever fortsatt at ansvarlige politikere tar klimakrisen på alvor. Vi i De Grønne vil ha en storsatsing på tog i hele landet, med Nord-Norgebanen som selvsagt prioritering. Ikke bare for klimaet, men først og fremst for befolkningen i nord. Det kommer alltid til å bo folk i Tromsø som har lyst til å ta toget.

Ja, prosjektet vil koste over 100 milliarder, men regjeringen vil bygge en fergefri E39 til tre ganger den prisen. Et prosjekt som også vil gi et samfunnsøkonomisk tap ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI). 15 km med oppgradering av E18 i Asker og Bærum vil koste 40 milliarder. Dette er totalt bakstreversk: Mer vei betyr mer CO2-utslipp.

Samtidig er regionen i nord et veksteventyr som settes på vent av regjeringen. Norge er en kystnasjon som har enorme muligheter til å gå fra et svart til et grønt eventyr i havet. Å tro at mulighetene for nye økonomiske eventyr stopper i Fauske er en fornærmelse overfor de som står klar til å satse når bedre rammer er på plass.

For å få til det må bedriftene ha tilgang til en rask, rimelig og miljøvennlig transportvei ut av landsdelen, nemlig jernbane. Hva tror regjeringen skjer når EU krever at 50 prosent av langtransporten skal over på sjø eller jernbane innen 2050? Skal vi fortsette å drømme om autonome trailere på svingete kystveier, slik statsministeren gjør?

Det samme presset for bærekraft vil også gjelde passasjertrafikken. Spesielt den voksende turismen i nord må over på miljøvennlig transport, ikke fly eller cruiseskip. Cruiseturistene bruker i attpåtil pengene sine i båten i større grad enn på land, der den norske inntjeningen skjer.

Det er på høy tid å komme i gang med byggingen av Nord-Norgebanen.

Publisert: 30.07.19 kl. 14:26