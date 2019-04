INN I RINGEN: – Sett med europeiske øyne er Joe Biden en drømmekandidat, skriver kronikkforfatteren. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

Joe Biden – sjefskløne eller reddende engel?

Joe Bidens kandidatur vil definere demokratenes nominasjonskamp, og partiets framtid.

THOR STEINHOVDEN, forfatter og kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda

Blokkerer Bidens maktkåthet en gylden mulighet for framtidige spirer til å fornye partiet? Eller kan et suksessfullt kandidatur endre oppfatningen om at demokratene trenger en minoritetskandidat for å vinne valg? Kan Biden reversere tanken om at hvite, eldre velgere fra distriktene ikke har noen plass i partiet? Vil den folkekjære, men til tider klossete bestefarskikkelsen, klare å riste av seg klønestempelet, og skal han da kun sitte i én periode siden han er 76 år gammel?

Det er åpenbart flere spørsmål enn svar rundt Joe Bidens nylig annonserte kandidatur. Han blir den 18 erklærte kandidaten til å kaste seg inn i kampen om å være den som skal slå Trump i november 2020. Med en klar ledelse på de aller fleste målingene blir Biden automatisk forhåndsfavoritten i et heat som etter hvert vil tynnes ut.

Så langt ser det ut som Biden i lengden vil få selskap av Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Beto O’Rourke, Pete Buttigieg og kanskje Amy Klobuchar. De fleste andre vil falle fra, eller forbli irrelevante kandidater. Med unntak av Sanders er de andre toppkandidatene betraktelig yngre enn den tidligere visepresidenten.

Biden har tre åpenbare fortrinn: Han er klart kjent blant partiets velgere, og konkurrerer kun med Sanders på dette området. Han har mer erfaring fra Washington enn mange av de andre kandidatene til sammen, og vil kunne posisjonere seg som det trygge alternativet til Trumps foretrukne hverdag i orkan styrke. Sist, men ikke minst, vil han kunne samle inn midler fra både grasrota og demokratenes rike donorer. Det fortrinnet, i den grad det betyr noe i æraen til sosiale medier, har få av de andre kandidatene.

Selv om Biden er forhåndsfavoritt, taler også en del mot at han vil lykkes. Allerede før han erklærte sitt kandidatur kom beskyldningene om upassende oppførsel. Googler man «Biden touching» er et av de første treffene en video fra YouTube kalt «Compilation of Joe Biden Being Creepy». Den er allerede vist tre millioner ganger.

Men visepresidentens hender er ikke det eneste hans kritikere vil ta for seg. En av hovedgrunnene til at Biden denne gangen nølte med å stille, er dramaet som har utspilt seg i kjølevannet av hans sønn Bo Bidens tragiske dødsfall i 2015. Bidens andre sønn Hunter har nemlig siden skilt seg for å bli sammen med Bos enke, og i den opprivende skilsmissen haglet beskyldningene fra Hunters ekskone. Ikke bare hadde Hunter brukt opp alle midlene til paret, ifølge hun: han hadde brukt dem på «dop, alkohol og prostituerte». Tenk deg hva Trump kan gjøre med slik ammunisjon.

Skal vi tro Bidens respons mot kritikken om touchy oppførsel, tyder mye på at han kommer til å anerkjenne den, men ikke endre stort. For en politiker som hatt samme valgkampstil i årtier er det kanskje lurest. På et vis henger det nok også sammen med at Biden skal selge seg som en uslepen kar fra Scranton som faktisk forstår den jevne velger, og som er klar for det røffe oppgjøret som venter mot milliardæren uten klær. Tilnærmingen kan appellere til mange, men kan like fult fremstå som utdatert og frastøtende for mange av demokratenes unge kjernevelgere.

Det vil dessuten bli stilt spørsmål ved Bidens dømmekraft. Han fikk sterkt kritikk for sin behandling av høyesterettsvarsleren Anita Hill på 90-tallet. Han var imot den suksessfulle Gulf-krigen, for den katastrofale Irak-krigen, og mot spesialkommandoraidet som tok knekken på Osama bin Laden. Tidligere forsvarsminister Robert Gates har gått så langt som å si at Biden «tok feil i bortimot alle store utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske spørsmål de siste fire tiårene». Ikke akkurat en betryggende referanse fra en tidligere kollega.

Sett med europeiske øyne er likevel Biden en drømmekandidat. Den tidligere senatoren og visepresidenten har gode forhold til de fleste verdenslederne, og vil sådan være den rake motsetningen til Trump. I sin første kampanjevideo kaller demokraten tiden under Trump for et «avskyelig øyeblikk i historien». Mange europeere vil si seg enig i den vurderingen.

Joe Bidens inntreden i manesjen vil dominere demokratenes nominasjonskamp, på bekostning av nye ansikter. Det er ikke nødvendigvis negativt, selv om jeg syns partiet alt for lenge har utsatt denne fornyingen. Biden forskyver den unødig. Det er et sjansespill som kan få store konsekvenser for demokratenes videre vei. Selv om Biden er populær og solid, er han også sårbar og klønete.

Publisert: 25.04.19 kl. 13:58