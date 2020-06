Kommentar

Kan komme til å sitte lengre enn Stalin

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Roar Hagen

Et Russland uten Vladimir Putin? Nei, det er visst utenkelig. Derfor blir grunnloven endret.

Det er masse punkter i grunnloven som er til folkeavstemning i Russland - men bare én stemmeseddel. Så hvis du er for årlig økning i pensjonen, for minstelønn, for dyrs rettigheter og for beskyttelse av barn - så er du også for at Putin kan komme til å sitte som president helt fram til 2036, hvis du stemmer «ja».

Vladimir Putin har passert 20 år som Russlands sterke mann (16 år som president og fire år som statsminister). Han kan - når den nye konstitusjonen godkjennes - komme opp i 36 år. Til sammenligning styrte Josef Stalin butikken i 29 år, og Leonid Brezjnev i 18 år.

I de Kreml-styrte mediene fremstilles det som om det blir det rene kaos - som under Mikhail Gorbatsjov og Boris Jeltsin - om Putin skulle bli erstattet.

Putin har bekreftet at han vurderer å stille til presidentvalget i 2024, og teoretisk kan han bli gjenvalgt både da og i 2030 til nye seksårsperioder.

Det mildest talt pussige er at Vladimir Putin selv i januar kom med et forslag som pekte mot noe helt annet: Parlamentets makt skulle styrkes og presidentens makt svekkes. De fleste regnet i og for seg med at Putin ville fortsette å styre Russland - men ikke som ansiktet utad, men i en mer tilbaketrukket maktposisjon, for eksempel som leder av et nytt «statlig råd». For ingen trodde at Putin skulle trekke seg tilbake og dyrke grønnsaker og bær på sin datsja, som russiske pensjonister flest.

Men så kom en av Russlands aller største kvinnelige helter, Valentina Teresjkova, med et nytt forslag den 10. mars. Det løste hele problemet. For hun som i 1963 ble den aller første kvinne i verdensrommet, uansett nasjonalitet, foreslo nemlig å «nulle» presidentperiodene. Det betyr altså at Putins fire presidentperioder til nå altså ikke er til hinder for at han kan stille til valg igjen i 2024.

Og slik blir det.

Folkeavstemningen i disse dager betyr egentlig ingenting, hverken konstitusjonelt eller praktisk. Endringen av grunnloven er allerede godkjent av parlamentet, landets regioner, forfatningsdomstolen og undertegnet av presidenten. Likevel ville altså Putin ha en folkeavstemning (som måtte utsettes på grunn av covid-19). Og den kommer sikkert til å gi et positiv resultat for Putin, uansett på hvilken måte det skjer.

– Det er en absolutt majoritet i folket, sa Putin allerede for et par uker siden, og da blir det slik. Valgresultatet vil nok gi minst 70 prosent «ja». Spørsmålet er valgdeltakelsen, men der bruker myndighetene alle metoder for at folk skal stemme - og en ung mann har allerede avslørt at det går an å stemme to ganger, både fysisk og digitalt.

Det er intet krav om valgdeltakelsen i folkeavstemningen, men for Putin er det viktig, slik at han i årene fremover kan fortelle folket at «det var slik dere ville ha det» og ikke minst peker ekspertene på Putins behov for nok en gang å vise at han kan mobilisere massene.

Han gjorde det senest i presidentvalget i mars 2018, da han fikk hele 77 prosent av stemmene - den kom etter en heftig periode med annekteringen av Krim, krigen i Øst-Ukraina og mye «patriotisme».

Siden den gang har oppslutningen til Vladimir Putin sunket betraktelig, men etter vestlig standard er 59 prosent mer enn godkjent.

Tallene i folkeavstemningen blir garantert overveldende, etter som opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har bedt folk om å boikotte, og vi blir ikke overrasket om enkelte regionale ledere vil komme opp med en ja-andel på 90–100 prosent. Morsomhetene om «101 prosent» får vi spare til senere.

Selv om fire år er lang tid, er det akkurat nå ingenting som tyder på at det kommer opp en reell motkandidat til Putin våren 2024. De politiske partiene fungerer ikke som vi kjenner det, det finnes knapt kritiske medier av betydning, og opposisjonen er en merkelig sammensetning av folk fra ytre venstre til ytre høyre.

I sine egne kretser sørger Putin selv for at det ikke er noen stjerner som får lov til å skinne ved hans side. Han er dyktig til å spille de ulike fraksjonene rundt seg opp mot hverandre og dermed ha den fullstendige kontrollen.

Om Vladimir Putin kan sitte som president helt fram til 2036? Det er vel tvilsomt, selv om han i dag - etter russisk standard - er en særdeles pigg 67-åring. Tross alt kan han kanskje tenke seg noen hyggelige år ved Svartehavets bredd. Han klarer sikkert å forhandle seg fram til en avtale med sin etterfølger om garanti mot straffeforfølgelse - og at han får beholde sin enorme formue.

Publisert: 30.06.20 kl. 13:15

