Sverige, kjære Sverige

Av Hans Petter Sjøli

FARVEL, SVERIGE: Den 16. mars gikk bommen ned på E6 mellom Norge og Sverige. Coronakrisens mest absurde utslag var et faktum. Foto: Gisle Oddstad

Det er reist en mur mellom vest- og øst-Skandinavia. Måtte den falle så fort som mulig.

AREMARK (VG): Den siste uken har vi oppholdt oss på en hytte helt inntil svenskegrensen. I et område der det å krysse grensen er like naturlig som å stå opp om morgenen. Nå er grensen i praksis stengt, og en helt sentral bestanddel i grensekulturen er midlertidig satt på hold. Her inne, i de store skogene med de mange vannene, fremstår corona-tidens mest absurde utslag enda mer absurd – at Norge og Sverige, en gang lillebror og storebror, med en 160 mil lang fellesgrense like porøs som en plate Stratos – ikke lenger henger sammen som det Skandinavia så mange amerikanere tror er ett land.

For meg er forholdet til Sverige personlig. Min farmor giftet seg på nytt med en svensk mann etter at hun mistet sin første ektemann, min farfar, så altfor tidlig. Hun flyttet til den midtsvenske kystbyen Sundsvall, som ble min andre hjemby i oppveksten. Selv om Sundsvall, en temmelig normal svensk EPA-by, knapt var særlig pulserende, var det en helt annen virkelighet der enn den vi var vant til i Småbyen i Trøndelag.

Ikea og Obs, enorme varehus med rulletrapper og ballrom, et digert sykehus som var den største bygningen jeg noengang hadde sett, minigolfbaner og den staselige broen over til vakre Alnön, med sandstrender, tennisbaner og folkhemsparker, og i hagen hjemme hadde min farmor og mannen hennes et basseng, ganske lite, men likevel: Sundsvall var Verden, et annet sted.

Slik var det nok for mange nordmenn, spesielt på østsiden av Langfjella, og spesielt for dem som levde dagliglivene sine i grensestrøkene. For drøye 15 år siden var jeg ute og ragget med forfatteren Levi Henriksen i hans irrgrønne Chevrolet 1972-modell, langt inne på Finnskogen, der bedehusene florerer og historiene materialiserer seg i Levis etterhvert solide bunke med romaner og noveller. En helt spesiell grensekultur, der Sverige representerte synd og moro og en solid dose rock n’roll for norske ynglinger, som levde under et noe strammere moralsk regime. «Sverige er mitt Mexico», forklarte Henriksen, «for rett innafor grensa her var det striptease og pornobusser. Svenskene er gode på den hellige p-enighet: porno, polet og polkagriser.»

Etterhvert ble Norge en nyrik og oljesmurt oppkomling som tok opp konkurransen med Sverige om å være verdens mest moderne land. Svenske-glansen falmet og da den svenske næringsministeren Björn Rosengren på slutten av 90-tallet kalte Norge Den siste Sovjetstat, var det mange som trakk på smilebåndet og mente at svensken(e) burde ta seg en titt i speilet.

Men selv om maktforholdet i søskenflokken var i markant endring, fortsatte grensekryssingen med uforminsket styrke. Spesielt da at Sverige ble med i EU gikk grensehandelen etterhvert kraftig opp – så mye at daværende Venstre-leder og landbruksminister Lars Sponheim i mild proteksjonistisk panikk i 2002 stemplet grensehandelen som «harry». Begrepet «harry-handel» festet seg på folkemunne, men uten at folk lot seg affisere i særlig grad. Bare i september i fjor handlet nordmenn for nesten to milliarder kroner i utlandet, i all hovedsak i Sverige. I løpet av måneden dro nordmenn på 1,2 millioner handleturer over grensen, og kjøpte varer for i gjennomsnitt 1.632 kroner per tur.

Så kom viruset og den ubøyelige statsepidemiolog Anders Tegnell sto på sitt, selv om antall døde av coronaen er steget til nesten absurde høyder sammenlignet med nabolandene. Grensen ble (etter alle praktiske formål) stengt, og der handelsstanden på norsk side opplever kraftig vekst og gylne tider, er det full tørke på svensk side. Nordby-senteret, en 90.000 kvadratmeter stor shoppingmaskin som kan ta pusten fra noen hver, taper 96 prosent av omsetningen per uke. Og Strømstad, den sjarmerende lille kystbyen som så mange nordmenn er så glade i, er tømt for tilreisende, og styresmaktene frykter massekonkurser.

Sett fra et rent norsk ståsted er dette gode nyheter, ikke minst for handelsnæringen i grensetraktene. Verdiveksten i norsk dagligvare har økt med 12,1 milliarder kroner hittil i år, og aller mest i grensebyene på Østlandet. Men vil vi ha det slik? Er arbeidsplasser på den norske siden av grensen mer verdt enn på den svenske siden? Skal vi godte oss over at grensebyer som Strømstad gråter og blør når «handelslekkasjen» er stanset, og vel så det?

Nei, det skal vi selvsagt ikke, og vi gjør det da ikke heller. For grensekryssingen, handelen og fritidsreisene, er den del av vår identitet og kultur. 12 416 nordmenn har hytte i Sverige. Grensekulturen lever i alle beste velgående i vår del av verden, og kanskje aller sterkest i Skandinavia, selv om vi av ymse årsaker har valgt forskjellig tilknytning til EU. Grensen er i det store hele kun en administrativ forordning. Hvis målet er å få ned grensehandelen, så må det løses ved å tilpasse avgifts- og prisnivået, ikke ved å vende ryggen til våre kjære naboer og nære venner.

På veiene her i indre delene av gigafylket Viken er det ingen utenlandske skilter å se nå. De mange tyske fisketuristene er borte. På campingplassene snakkes det kun norsk. Og svenske raggare befinner seg bak den usynlige corona-muren, enda lenger inn i de dype grenseskogene. Den skandinaviske søskenflokken er atskilt, slik den aldri før har vært det, og ingen hjerter gleder seg.

Måtte den absurde situasjonen løse seg så fort som overhodet mulig. Nordmenn og svensker trenger hverandre – hver eneste dag. I morgen kommer regjeringen med nye reiseråd, og Sverige er mest trolig ikke med i åpningsheatet. Det er forståelig gitt smittesituasjonen. Men det er samtidig like rart som at skuespiller Torsten Lilliecrona bare var 43 år gammel da han ga liv til den (slik vi vurderte det) eldgamle Farbror Melker i TV-klassikeren «Vi på Saltkråkan».

Hur blev det så här, Sverige?

Publisert: 09.07.20 kl. 17:27

