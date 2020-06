Leder

En vits må vi tåle

GA PROFESSOR REPRIMANDE: Universitetet i Bergen mener saken om en vits har åpnet en interessant debatt om ytringsfrihet. Foto: Marit Hommedal

Universitetet i Bergen har bedt en av sine professorer å forbedre humoren sin. Det føles som en vits alt sammen.

Det var under en forelesning i august i fjor psykologiprofessor Svein Larsen dro en vits.

Bakgrunnen var ifølge universitetsavisen Khrono at Larsen i en forelesning fortalte om sitt forskningsprosjekt om turisme hvor nær alle de spurte tyskerne svarte at de ikke så på seg selv som typiske turister.

En av studentene i salen var selv tysk og bekreftet at han ikke så på seg selv som en typisk turist når han dro på ferie. Det var da Larsen kom med replikken: «They (Germans) were here before, and now they sneak back in».

De fleste studentene skal ha ledd. Med unntak av den tyske studenten som følte seg støtt og klaget Larsen inn via Si fra-ordningen ved universitetet.

Og det er ikke morsomt å bli gjenstand for latter. I dagens klima, med mange hårsåre grupper, skal vel heller ikke tyskere finne seg i det?

Generelt tror vi folk må tåle litt mer. Men det kritikkverdige her er ikke at studenten klaget.

Det som er ille er at Universitetet i sin feighet, bestemte seg for å gi professoren munnkurv.

Å ha et opplegg for å varsle er bra. Men da må man kunne skille mellom store og små saker, om man ikke vil ødelegge en viktig varslerordning.

For her er snakker faktisk instituttledelsen om «straffeutmåling». Fem dager etter at klagen var innsendt, fikk studenten en unnskyldning fra Universitetet der de skrev at studenten hadde likestillings- og diskrimineringsloven på sin side. Professoren ble nå bedt om å «frastå fra ytringer av denne typen» og at «det kan bli utfall dersom vi går videre med saken».

— Skal jeg nå vente på en oversikt fra ledelsen om hvilke vitser jeg skal få lov til å fortelle, spør professoren.

Anette Harris som er leder ved Institutt for samfunnspsykologi, synes derimot det er bra vi får en debatt om hvor grensen for ytringer skal gå.

Det bør bli en kort debatt. For dette må være innenfor. Humor er å balansere på eggen. Det er i denne spenningen potensialet for å le finnes. Av og til faller man ned på feil side.

Men det bør være et ganske dypt magaplask før man begynner å utstede pålegg om å bare fortelle helt trygge vitser.

Publisert: 26.06.20 kl. 09:48

