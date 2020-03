Kommentar

Skrekkfilm på NRK

I beste sendetid fikk vi høre at 150.000 nordmenn kan begynne å forberede sin egen begravelse.

«Corona ligner mer på pest. Dette er som krig. Og vi lar Blücher kjøre forbi.» Det var budskapet til en preget og engstelig lege på «Debatten» på NRK tirsdag kveld.

Forsker ved OUS Gunhild Alvik Nyborg ville egentlig ha på seg munnbind i studio, fordi hun frykter luftsmitte. Programleder Fredrik Solvang i NRK fikk snakket henne fra det.

Men fordi viruset er så smittsomt, vil Alvik Nyborg gå lengre enn norske myndigheter. Hun foreslår full karantene for det norske folk i minst to uker fra nå.

Og hun har flere viktige poenger. Det kan være norske fagmyndigheter opererer med for lav smittsomhet. Og deres tiltak kan være for milde. Vi ser at fagfolk er uenige. Frankrike har portforbud. Svenskene oppfordrer alle som er friske til å fortsette med sine dagligdagse sysler.

Derfor bør fagfolk komme til orde, som Alvik Nyborg får. Vi skal ikke ukritisk godta alt det myndighetene sier. De vil gjøre feil. Og har innrømmet flere allerede.

Problemet med NRKs program på tirsdag, som de også har beklaget, var at så lite debatt preget «Debatten».

Først etter 35 minutter med en svært dyster Alvik Nyborg, ble Folkehelsas smittevernekspert Preben Aavitsland og helsedirektør Bjørn Guldvog koblet opp. På toppen av det hele på dårlige linjer hjemmefra, fordi de er i karantene.

Deres poenger kom sent, men var også gode.

– Etter 14 dager pluss litt ville det vært borte, helt borte, vi kunne stoppet det, sa Alvik Nyborg, som skrøt av Kina.

Men Kina har ikke stoppet corona. Det er fortsatt «lock down» i Wuhan. Det holdt ikke med 14 dager. De har hatt tiltak i over sju uker nå. Og viruset er ikke borte. Kinesiske myndigheter praktiserer en gradvis letting av restriksjonene. Som i Sør-Korea. Fordi sykdommen ellers vil blusser opp igjen for raskt.

Vi får ikke fjernet corona. Viruset forsvinner ikke før vi finner en vaksine, medisin eller får nok immunitet i befolkningen.

Men corona er virkelig skummelt. Programlederen til NRK regnet seg frem til at 150 000 nordmenn vil være døde før dette er over, om vi legger den italienske dødsraten til grunn.

– Kan dette skje, spurte Solvang.

– Vi kan se tall som er verre enn det vi ser i Italia, sa Alvik Nyborg.

Hun anerkjente at kolleger er uenige med henne, men mener de ikke har satt seg dypt nok inn i tallene.

Det kan være hun har rett i det. Men vi vet også om noen forskjeller på Italia og Norge. Italia et land med mange eldre mennesker. Italias dødsrate reflekterer ikke den reelle dødelighet, siden mange ikke er testet.

Men det er all grunn til å tro, som Alvik Nyborg, at antall smittede er mye høyere enn vi har oversikt over.

Vi tester imidlertid ikke få i Norge. Nå har vi testet 28 500, som andelsmessig er på nivå med Sør-Korea, som er blitt kjent for å teste flest.

Det kunne virke som «Debatten» hentet frem de dystreste resultatene og de mest negative spådommene på markedet. Og det er all mulig grunn til å være oppmerksom på disse rapportene nå.

Men som også Alvik Nyborg vedgikk, er ikke hennes forslag til tiltak like realistiske. Vi klarer ikke å stenge grensene i flere år. Vi kan ikke holde folk i isolat over lang tid.

Dette vet smitteverneksperter som har jobbet med pandemier. Folk i demokratier slutter å følge reglene når de ikke ser poenget for egen del.

Slik kan det bli med corona. Dette er ikke en sykdom som er særlig farlig for 20-åringer. Sykdommen gir for 80 prosent milde symptomer. Flere grupper vil få problemer med å overholde isolat og bo på karantenehotell.

Det er likevel vanskelig å overdrive hvor alvorlig corona er.

Alle vi vil komme til å kjenne noen som har corona. Og vi risikerer at folk dør, fordi de ikke får behandling.

Det er virkelig ille.

– Nå haster det, nå haster da, sa Alvik Nyborg.

Men da må vi bruke tiden på å diskutere realistiske forslag.

Så var kanskje hennes hovedpoeng mest å vekke opp det norske folk.

Det klarte hun. Med to streker under svaret.

Publisert: 18.03.20 kl. 12:01

