Boris vil ikke stenge puben

Statsministrene i Storbritannia og Italia har håndtert krigen mot corona vidt forskjellig.

Den ene siterte Churchills «darkest hour» da han innførte portforbud og stengte ned sitt land. Den andre har minnet mer om Neville Chamberlain, Sir Winstons fredsæle forgjenger, og har ment det hele går seg til – på et vis.

Giuseppe Conte (55), den politiske novisen som motvillig ble Italias regjeringssjef, har ikke hatt annet å tilby sitt folk enn blod, svette og tårer. Drakoniske inngrep som har begrenset enkeltmenneskers bevegelsesfrihet og satt nasjonen i karantene. Tiltakene har gjort ham til en samlende landsfader.

Boris Johnson (55), den politiske ringreven som falt sin egen statsminister i ryggen for å bli Storbritannias regjeringssjef, har tilbudt sitt folk å fortsette sine liv som om intet truende har funnet sted. Fraværet av tiltak har splittet nasjonen.

I helgen ble det tydelig at mange briter har begynt å opponere mot regjeringens offisielle politikk. Arrangementer ble avlyst fordi ingen møtte opp – enda myndighetene har sagt at det er uaktuelt å komme med den type begrensende pålegg. Også planlagte begivenheter, som London Marathon, er utsatt – i strid med regjeringens råd. Universiteter har avlyst kollokviegrupper og grunnskoleforeldre har begynt å holde barna sine hjemme.

Mandag kveld måtte Boris Johnson be sine landsmenn og -kvinner om å begrense den fysiske kontakten med hverandre.

Han sa også at «tiden var inne for å stoppe all unødvendig reising»; at folk som har anledning til det burde begynne å jobbe hjemmefra; at personer som bor sammen med noen som hoster eller har feber bør holde seg hjemme i fjorten dager; at man søker å unngå puber, klubber, teatre og andre sosiale tilstelninger, og at man ikke belaster det offentlige helsevesenet med mindre det er nødvendig.

Det kommer imidlertid ikke på tale å stenge skoler. Heller ikke serveringssteder, de skal bare «unngås».

Mens den italienske statsministeren har tatt en tydelig lederfunksjon og snakket direkte til nasjonen om alvoret i situasjonen, har hans britiske kollega vært utydelig, selvmotsigende, og har kommunisert via styrte lekkasjer og «anonyme» intervjuer med et knippe håndplukkede journalister som Boris Johnson og hans rådgiver Dominic Cummings har godkjent.

På grunn av all usikkerhet dette har skapt har Johnson derfor bestemt å gjeninnføre daglige pressekonferanser i Nr. 10 Downing Street.

Igjen opplever britene at statsministerens drives fra skanse til skanse. At han tvinges til å gå tilbake på tidligere uttalelser og garantier. Strengt tatt har han sitt på det tørre når han begrunner fravær av tiltak med at situasjonen ikke har vært den samme som i Italia, at Storbritannia ligger noen dager etter virusutviklingen i andre land og dermed ikke har trengt de samme begrensninger.

Men kritikerne har først og fremst etterlyst en plan: Hva vil Boris Johnson og regjeringen gjøre så Storbritannia IKKE havner i en tilsvarende situasjon? Hvilke forholdsregler vil bli truffet i forkant? Har myndighetene tenkt å iverksette konkrete smittebegrensende tiltak? Og hva hvis coronaviruset likevel treffer britene med samme styrke som på kontinentet – hva da?

Øyfolk er sindige mennesker. Briter har god tradisjon for å bevare fatningen og gå videre, «Keep calm and carry on», som det heter. De vet også noe om å stå samlet mot en fryktet overmakt. Som da Lord Beaverbrook under krigen oppfordret folk flest til å skrangle sammen kasseroller og skrapjern for å støpe det om til krigsfly: «Turn your pots and pans into Spitfires and Hurricanes».

Det lyder ikke like potent når den britiske regjeringssjefen og hans helseminister, tvunget på defensiven, må innrømme at de ikke har nok medisinsk utstyr til å behandle coronapasienter med pustebesvær. Og deres forslag er at britisk bilindustri skal legge om produksjonen til respiratorer.

Austin Healey er i det minste et innarbeidet merkenavn...

Boris Johnson og helseminister Matt Hancock sa først at det ikke var noen vits i å forsøke å begrense smitten. Mange ville uansett bli syke, og siden de færreste ville oppleve coronaen som særlig mer plagsom enn en mild forkjølelse, mente de det var like greit at folk tok en for laget. Dersom 60 prosent av befolkningen smittes av corona vil viruset, ifølge teorien om flokkimmunitet, dø ut av seg selv.

Ulempen er at det vil også en viss andel av eldre, syke samt mennesker med nedsatt immunforsvar. «Mange familier vil miste sine kjære før tiden», vedgikk statsminister Johnson, som likevel syntes å mene at strategien var verdt såpass.

Det kan godt hende at britenes metode vil vise seg vel så effektiv som den italienske. Alt fremstår som et eneste stort eksperiment. Ingen vet egentlig hva som er verre eller verst.

Smitten lar seg ikke stoppe uten videre. Enten skjer det via isolasjon og nedstengning av store deler av sivilsamfunnet, med de sosiale og økonomiske kostnader det har. Eller så skjer det via smitteutbredelse til en så stor andel av populasjonen at immunitet oppstår. Det har også sin pris.

Publisert: 16.03.20 kl. 20:55

