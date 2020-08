Leder

Folk flest må vente på vaksinen

VAKSINE I HURTIGFART: Vanligvis tar det mange år å utvikle en vaksine. Nå ventes en virksom vaksine mot covid-19 neste år. Foto: Dado Ruvic

Helseminister Bent Høie håper en vaksine er godkjent til nyttår. Det er gode nyheter. Men det blir ikke nok til alle med en gang.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Om en vaksineprodusent klarer å lage en vellykket vaksine til nyttår, kommer etterspørselen til å være langt høyere enn tilbudet. Det blir en stor utfordring å få vaksinert alle sammen. Det vil ta tid og det blir vanskelig å prioritere.

Helsepersonell, eldre og folk i risikogruppen må selvsagt få vaksinen først. Og det er tross alt ikke i Norge vi er verst stilt.

Verdens helseorganisasjon advarer mot vaksinenasjonalisme. Vi har sett at rike land som USA og EU, har vært tidlig ute for å sikre seg egne avtaler med vaksineprodusentene.

At landene har inngått avtaler om finansiering med vaksineprodusenter, har vært med på å få tempoet opp. Det sentrale her er at myndighetene fjerner en god del av risikoen til medisinselskapene, i tilfelle vaksinen ikke virker.

Derfor er produksjonen av vaksiner allerede i gang. I verste fall må vi kaste millioner av doser. Sjansene for at noen av dem lykkes, er imidlertid store når så mange er med i konkurransen.

Det er et slags paradoks at mens vi nyter godt av internasjonalt samarbeid når det skal lages en vaksine, så blir vi nasjonalister så snart en vaksine er på trappene.

Og myndighetene har tross alt ansvaret for sikkerheten til egne borgere. Vi snakker om et virus som stenger ned land, dreper en stor andel av de eldre, gjør folk arbeidsledige og raserer verdiskapningen.

Alle trenger en vaksine. Og noen trenger den enda mer. Derfor har Verdens helseorganisasjon og andre internasjonale organisasjoner satt opp systemet COVAX som investerer i 12 ulike vaksiner og som skal sørge for distribusjon til fattige land og samtidig en risikoreduksjon for de rike som blir med. Og Norge deltar. Men fortsatt er det altfor mange rike land som ikke har meldt seg på.

Også land som mangler forhandlingsmuskler og oljepenger, må få denne vaksinen. I slike land hører vi at helsepersonell dør av covid-19 på grunn av mangel på beskyttelsesutstyr og behandling.

Vi vet også at coronaen fort kan blusse opp her hjemme, om det eksisterer store smitteområder utenfor Norge og folk i fattigere land ikke blir vaksinert.

Å sørge for at hele verden får vaksine, er altså ikke bare det riktige å gjøre. Det er også i vår interesse å bidra. Det er ikke deg og meg som står først i denne køen, men den som er syk, gammel og bor i et område med mye corona.

