OM EU: – I lys av de store endringene som nå utspiller seg på kontinentet vi er en del av, er tiden moden for en ny europamelding, skriver Paal Frisvold. Foto: Jørgen Braastad

Debatt

Nytt kapittel for EU-samarbeidet

EUs historiske grep på toppmøtet forrige helg er av stor betydning for våre egne økonomiske og politiske interesser. Endringene påkaller en oppdatering av vårt nasjonale kunnskapsnivå i form av en ny europamelding.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

PAAL FRISVOLD, Leder av nettsiden Europeiskpolitikk.no

De dramatiske anklagene og utbruddene vi har kunnet lese om mellom statslederne i Brussel de siste dagene kan sammenlignes med de voldelige konfliktene som herjet Europa opp gjennom historien. At de fant sted rundt et forhandlingsbord er i seg selv en bragd og vitner om hvor viktig EU-samarbeidet er.

Etter 90 timers møte over fem dager kom endelig EU-landenes ledere frem til enighet om budsjettet for de neste syv årene. I tillegg til medlemslandenes bidrag (kontingent) på over ett tusen milliarder euro (1,074,3) fordelt på BNP skal EU samlet hente inn 750 milliarder euro i et eget gjenreisningsfond på det internasjonale finansmarkedet. 390 milliarder euro av disse skal tildeles landene i form av overføringer iht sektorer rammet av koronapandemien.

360 milliarder skal betales tilbake av landene selv, mens resten skal dekkes av EUs egne inntekter i form av skatt på digitale tjenester, finanstransaksjoner og CO2-utslipp. Gjenreisningsfondet, «Next Generation EU» skal betales ut over de neste tre årene, siste år i følge antall arbeidsløse i hvert land. Tretti prosent av det totale budsjettet skal benyttes til å finansiere klimatiltak og EUs Grønne giv.

les også EUs store utfordring

Dessverre ble budsjettet for forskning og innovasjon kuttet fra 94 milliarder i Kommisjonens forslag til 80 milliarder. Økningen i budsjettpostene for styrking av EU og vår felles yttergrense og forsvarsindustri er av betydning for vår egen sikkerhet.

Fire elementer å ta med seg:

i) For EU-landene er opptaket av felles lån en milepæl i Europas historie. Etter de katastrofale konsekvensene opprettelsen av krisefondet til Hellas fikk etter finanskrisen, som bare økte greske gjeld, innså Tyskland at tiden var inne for å endre holdning. Tandemet Macron-Merkel var utslagsgivende.

ii) De «frugale fire» - Nederland, Østerrike, Sverige og Danmark, - gikk med på å ta opp felles gjeld (390 milliarder euro) fordi deres økonomier er avhengig av at Det indre marked fungerer og opprettholder økonomisk vekst. Uten muligheten til å gjenoppbygge økonomiene i hele EU vil de lide langt større økonomisk tap enn risikoen de tar ved å gå med å stille som garantist for felles lån.

iii) Denne argumentasjonen gjelder like mye Norge og vår økonomi, hvor handel med EU utgjør en stor andel av vårt BNP og er svært viktig for vår egen økonomi og sysselsetting. Vår regjeringen har sittet musestille gjennom hele prosessen og har dessverre ikke så til å se Norges fordel gjenoppbyggingen av EU-landenes økonomi. Det må ansees som et historisk feilgrep som vi vil ha vanskelig å forklare utenom det banale «vi er jo ikke medlem».

iv) Sist, men ikke minst, har EUs statsledere blitt enig om et nytt «kondisjonalitetsprinsipp». Land som ikke respekterer EU-traktatens artikkel 2 skal kunne sanksjoneres ("EU er basert på verdiene om respekt for menneskeverd, frihet, demokrati, likhet, rettsstaten og respekt for menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter).

Sanksjonene skal vedtas med kvalifisert flertall – noe som fjerner Polen og Ungarns vetorett. Dermed har EU også tatt et viktig skritt mot å sette hardt mot hardt overfor land som ikke respekterer våre verdier og rettsikkerhet.

Stoltenberg-regjeringens europamelding «Utenfor Innenfor» bidro til et betydelig kunnskapsløft om utviklingen i Europa fra 1994 til 2012. I lys av de store endringene som nå utspiller seg på kontinentet vi er en del av, er tiden moden for en ny europamelding.

Publisert: 22.07.20 kl. 13:13

Les også

Mer om EU

Fra andre aviser