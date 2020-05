CORONAKRISEN: – Solidaritet har alltid ligget til grunn i EU-prosjektet og det er jo på en måte laget for en situasjon som dette, skriver kronikkforfatterne. Foto: POOL / X80003

Solidaritet med sør kan redde EU

Det er ingen begeistring i nord for å hjelpene landene i sør som er rammet hardest av coronakrisen. Men solidaritet er EUs overlevelsesstrategi.

TIRIL R. HALVORSEN, rådgiver i tankesmien Agenda

SYLO TARAKU, rådgiver tankesmien Agenda

EUs eksistens settes på prøve gang på gang. Finanskrise, gjeldskrise, migrasjonskrise og nå, coronakrise. Hver gang det er krise kommer spådommene om EUs kollaps, men på mirakuløst vist henger unionen fortsatt sammen. Egentlig er det ingenting mirakuløst her. Unionen henger fortsatt sammen fordi EU til syvende og sist har løst krisene og fordi medlemslandene ser seg tjent med en fortsatt sterk union.

Særlig eurosonen har hengt i en tynn tråd. Det gjelder også nå. Etter mye ondt blod under eurokrisen som fulgte i etterkant av finanskrisen i 2008 står landene igjen overfor en potensiell økonomisk krise.

Denne uken møtes EU-landene for å finne en løsning for hvem og hvordan den store regningen etter korona-krisen skal betales. Fra gjeldskrisen og frem til nå har det blitt ført en streng budsjettpolitikk hvor det ikke har vært tillatt med mer enn tre prosent underskudd på statsbudsjettet. I Italia og Hellas som sitter på lån med svært strenge krav har til og med oppnådd overskudd de siste årene.

De siste månedene har imidlertid pengebruken skutt i været igjen. Landene har hatt en helsekrise å håndtere og en befolkning å forsørge. Slikt koster penger.

Tiril Halvorsen og Sylo Taraku. Foto: Agenda/NTB Scanpix

Samtidig øker usikkerheten i markedet, særlig blant dem som har lånt penger til disse landene. Klarer de å betale tilbake? Har bankene nok likviditet? Jo dårligere stilt, jo dyrere blir det. Land det er knyttet høy usikkerhet til må betale mer for å låne penger, enn land det er liten usikkerhet knyttet til.

Usikkerheten har også denne gangen – som i 2008 – ført til at den europeiske sentralbanken (ECB) har uttalt at de er villige til å gjøre «whatever it takes» for å holdene landene flytende. ECB har sagt seg villige til å kjøpe obligasjoner, det vil si låne ut penger, for tusen milliarder euro. Det er mye penger og det vil stabilisere markedet en stund, men ikke for alltid.

Det må finnes en mer langvarig løsning. Under gjeldskrisen oppstod det en nord mot sør-konflikt i EU. Landene i sør, Italia, Hellas og Spania hadde høyest gjeld og de største betalingsproblemene. Skulle et solidarisk EU hjelpe dem ut av krisen uten å sanksjonere det de mente var uvettig pengebruk i tiden før krisen slo inn?

Det er fortsatt spørsmålet. Gjelden er fortsatt størst i sør. Det er landene i sør som er blitt hardest rammet av alle de store krisene siden 2008, inkludert migrasjonskrisen og coronakrisen nå. Landenes geografiske beliggenhet bør de neppe straffes for. At de har dårligere statsfinanser? Kanskje.

Selv om Tyskland og de rikere landene i nord står sterkere i møte med coronakrisen, har også de blitt rammet. De trenger de pengene de har og er i utgangspunktet ikke villige til å ta på seg deler av regningen for landene i sør. Med det ligger flere forslag på bordet for hvordan de kan gjøre det. Tanken bak såkalte eurobonds, eller euro-obligasjoner, er at ved å stå sammen som låntagere ser Italia og Helles bedre ut ved at Tyskland og Nederland ser litt dårligere ut overfor kreditorene. De som trenger det mest, får litt hjelp til å håndtere gjelden, som nå blir billigere fordi tyskerne er med på laget.

Kritikere av eurobonds sier at dette ikke er en løsning som tar hensyn til de grunnleggende strukturelle skillene mellom landene. Det sies at euroen knapt har gjort land som Italia mer ansvarlig. De kan fortsette å lene seg på tyskerne og landene i Nord, noe som igjen kan bidra til å skape økt EU-motstand i nord uten å gjøre landene i sør mer fornøyde.

Nå kan man si at euroen i utgangspunktet var en dårlig og urealistisk idé med tanke på de store økonomiske og kulturelt forskjellene innad EU, men nå er euroen et faktum og er blitt et skjebnefellesskap.

Uten euroen hadde enkeltlandene hatt mye større nasjonalt spillerom i den økonomiske politikken. De kunne styrt sin egen pengepolitikk og hadde hatt sin egen sentralbank. Men slik situasjonen er nå er eurosonen avhengig av å finne en god og rettferdig løsning. For at ikke prisen for samarbeid og pengeunion skal bli for stor, må EU hjelpe landene med det de ikke kan gjøre noe med selv lenger. Dette handler også om pragmatisme. Landene i nord vil på sikt tjene på at ustabiliteten i unionen blir lavere.

EU har i tidligere kriser, så vel som nå, blitt kritisert for å komme sent på banen. Det er nok ikke annet å vente fra en stor og demokratisk kompromissmaskin som det EU er. Og vi ønsker jo gode prosesser og enighet mellom medlemslandene. Det er mange teknikaliteter som gjør euro-obligasjonene vanskelig å få til, derfor vil en sånn løsning også ta litt tid. Men på en eller annen måte må Tyskland og Nederland ta en større del av regningen denne gangen.

Solidaritet er ikke solidaritet hvis det ikke koster deg noe. Solidaritet har alltid ligget til grunn i EU-prosjektet og det er jo på en måte laget for en situasjon som dette. Uten solidaritet kan ikke EU overleve sine eksistensielle kriser.

Publisert: 02.05.20 kl. 12:33

