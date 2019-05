Foto: Roar Hagen

Femtiårskrisen

Å passe på pengene våre er ingenting mot å holde styr på folka i Frp.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Siv Jensen har Norges mest krevende jobb. Og da tenker jeg ikke på at hun er øverste sjef for statsfinansene. Det virker lettere å få summene på statsbudsjettet riktig enn reiseregningene til partikollegene. Onsdag fyller hun 50. Selv om det går litt trått kan hun unne seg litt sprudlevann. Det har vært mange myke pakker å få fra sine egne det siste året. Onde tunger vil nok mene at jubilanten mest av alt hadde fortjent et bedre parti.

Selv om det siste året må ha fortonet seg som en endeløs førtiårskrise, er det imponerende hva Siv Jensen har fått til. Det var ikke mange som hadde forventet at hun skulle bli en stor suksess da hun tok over som partileder i 2006. Carl I.Hagen hadde mer posisjon som partieier enn partileder. Han rakk knapt å gå av før savnet etter seg selv kom sigende. Men der Hagen gjorde partiet stort, er det Siv Jensen som har gjort partiet spiselig. Før ville politikerkolleger knapt ta i Frp med ildtang. Nå styrer hun landet på sjette året og har satt skråsikre kommentatorer i forlegenhet. Om mulig. Mange ga regjeringa maks 100 dager. De fleste trodde det skulle bli sirkus. Med stortingsrepresentanter hengende i taklampa og Carl I. Hagen i hornet på veggen. Få hadde trodd at regjeringa skulle bli gjenvalgt.

Litt sirkus har det rett nok blitt, men Frp har klart seg forbausende bra som ansvarlig styringsparti. Størsteparten av æren skal Siv Jensen ha. Det viktigste for henne har vært å søke makt. Hun har vært mer opptatt av målet der framme enn av neste meningsmåling. Godt hjulpet av et velutviklet vinnerinstinkt. Men det har tæret litt på. Holdbarheten på justisministre får avocado til å framstå som lagringsdyktig. De siste årene har hun sett intet mindre enn en - to - tre - fire - fem ulike justisministre gå, om vi teller med Per Sandberg. Han ble også felt av sin reisevirksomhet, men skrev i det minste ikke reiseregning. Det holdt lenge med en bok. Legg til Ulf Leirstein- saken, samboeren til Wara og Facebook-profilen til Sylvi Listhaug så nærmer vi oss noe som kan kvalifisere til et slags annus horribilis.

Siv Jensen står likevel støtt. Rolig og behersket, selv om også hun må ha lurt på om det hviler en forbannelse over Justisdepartementet. Folka rundt henne er imponert over hvor rolig hun er, selv når det koker. Slik har det ikke alltid vært. Frp-lederen er et levende eksempel på at godt lederskap også kan komme med erfaring og hardt arbeid. Hyggeligere enn hun virker, er dommen mange feller over henne. På tv, der folk flest forholder seg til politikere, virker hun litt streng og hard. De som møter henne, blir gjerne overrasket over at hun ikke biter.

Få skjønner hvor vanskelig jobb Siv Jensen har. Hun kan ikke gjøre partiet for spiselig heller. Derfor kan hun ikke fylle opp regjeringskontorene med dresserte og dresskledde folk hun stoler på. Det må noen Hoksrud’er, Listhaug’er og Tybring-Gjedde’r til. At hun har klart å holde partiet samlet innenfor regjering, er ingen liten bragd. Når vi ser på høyrepopulistene i Europa, er ikke vårt Frp så mye å bli skremt av. Hun kan ikke tillate seg å la Frp bli et slags Høyre.

Om det ikke har kommet et nytt parti til høyre for Frp, så har det til gjengjeld kommet et bompengeparti. Ironisk nok har bompengene blitt hennes femtiårskrise. Frp har kjempet mot bompenger i alle år. Det har vært den kamelen de har svelget for å være med å styre landet og kommuner. Ikke engang Frp har været det bompengeopprøret som nå sprer seg. Det finnes knapt den sak som er så smertefull for Frp. Nå skal det et under til for at partiet skal gjøre et godt kommunevalg.

Siv Jensen har kommet så langt hun kan komme i norsk politikk. Ingen truer hennes jobb som Frp-leder. Da er det verre med finansministerposten. Hun har på sine første 50 år fått Frp i regjering, men om partiet er i regjering om 50 dager er ikke like godt å spå.

