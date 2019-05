SKAL STREIKE: Synne Linge Trygstad.

Debatt

«25 under 25»: – Vi klimastreiker fordi vi må!

I dag er det igjen global skolestreik for klimaet. Igjen tar vi unge til gatene for å gjøre det klart og tydelig at vi vil ha en klode å leve på også i fremtiden. Denne gangen skal vi rope enda høyere.

SYNNE LINGE TRYGSTAD (18), AUF

De voksne skulle bare visst hvor maktesløse vi unge føler oss når det er handlingslammede politikere i pene dresser som får ta livsviktige avgjørelser på vegne av vår fremtid, og vår stemme ikke blir hørt.

De har de vist oss gang på gang at de ikke prioriterer å handle, enda de vet hvilke konsekvenser det kan få. For politikerne våre vet godt hva vi streiker for. Helt siden 70- tallet har det vært kjent at klimaendringene er menneskeskapte.

I flere tiår har politikere latt isbreer smelte, mer ekstremvær herje, arter dø ut, mennesker på flukt og mennesker dø- uten at de har tatt ordentlig grep. Nå er det vi unge som må ta ansvar.

Det burde ringe en bjelle hos politikerne når barnebarna deres er ute og streiker, for å kaste lys over problemer politikerne burde gjort noe med for lenge siden.

Det skremmende er at alt for mange velger å lukke øynene og bare håpe at problemene løser seg selv. Det skremmende er at vi unge er de som blir kalt naive når vi snakker høyt om at oljenæringen ikke hører hjemme i fremtiden. Og det skremmende er at vi har en regjering som heller inviterer ungdom til klimasamtaler enn å faktisk kutte utslipp og lytte til de kravene vi allerede har gitt dem.

Vi trenger ikke en regjering som deler ut 90 nye olje-lisenser eller flere statsbudsjett som nedprioriterer utslippskutt. Det vi unge trenger er voksne politikere som tar våre bekymringer på alvor.

For det handler om at vi nå bare har 11 år igjen på å kutte halvparten av verdens utslipp, og da har vi hverken tid eller råd til å vente til i morgen. I dag streiker vi ikke fordi vi vil, men fordi vi må.

Publisert: 24.05.19 kl. 08:56