EKSTREMVÆR SOM DREPER: – Norske politikere er valgt som personer og deres ansvar overfor velgerne, er personlig, skriver Rasmus Hansson.

MDG-Hansson: – Vi trenger ledere som erkjenner at de faktisk har personlig ansvar!

En beslutning om å produsere mer norsk olje og gass er en beslutning om å øke den globale oppvarmingen enda mer, ekstremværet enda mer og antall tapte menneskeliv enda mer. Om ikke Erna Solberg vet dette allerede, bør hun lese dagens rapport fra FNs klimapanel grundig.

RASMUS HANSSON, stortingskandidat for MDG

VGs leder 8. august er dypt bekymret over sommerens ekstremvær, og knytter det uten dikkedarer til global oppvarming. Så bekymret er VG at lederen til og med kanskje er i overkant alarmistisk på golfstrømmens vegne. Takk derfor for en etterlengtet mulighet til å henge ut VG som dommedagsprofet, men først og fremst for at Norges største avis skriver på lederplass hva den globale oppvarmingen faktisk fører til, og kan føre til etter hvert.

Da er vi ferdige med å bortforklare sammenhengen mellom klimaendring og ekstremvær. Klimaendring er ikke lenger bare grafer og teori. Det er vær som dreper, som dreper her, ikke bare så langt vekk at vi ikke bryr oss. Og kommer til å drepe stadig flere.

Så er spørsmålet hva vi har tenkt å gjøre med det. «Ekstremværet må motivere til politisk handling» skriver VG. Og «Alle land må bidra til å (…) hindre global oppvarming over 1,5 grader».

MDGs Lan Marie Berg går lenger. Hun sier at statsminister Solberg på grunn av sin oljepolitikk må ta personlig ansvar for dødelig ekstremvær.

Forsøket på på å bortforklare norsk klimapåvirkning med at «hvis ikke vi produserer oljen og gassen vil andre gjøre det» er feil. Det vi produserer fra nå kommer i tillegg til det vi har produsert og i tillegg til det andre produserer. Det er derfor oppvarmingen øker selv om produksjonen flater ut.

En beslutning om å produsere mer norsk olje og gass er derfor også en beslutning om å øke den globale oppvarmingen enda mer, ekstremværet enda mer og antall tapte menneskeliv enda mer.

Om ikke Erna Solberg vet dette allerede, bør hun lese dagens rapport fra FNs klimapanel grundig. Hun bør også lytte til aktører som Det internasjonale energibyrået, som har sagt helt klart at vi ikke kan lete etter mer olje og gass om vi skal unngå enda farligere klimaendringer. Ja, selv USAs administrasjon, ved klimautsending John Kerry, har påpekt dette.

Erna Solberg tør ikke å svare på kritikken, men sender Nikolai Astrup for å være opprørt i VG over Bergs beskyldning. Forutsigbart nok avfeier han sammenhengen mellom oljepolitikk og ekstremvær som «useriøs».

Akkurat som et bredt flertall på Stortinget er nemlig Solberg og Astrup overbevist om at det ikke finnes noen politisk relevant sammenheng mellom norsk oljepolitikk, jordas klima og drepende vær. Den mest åpenbare sammenhengen, mellom å utvinne fossil energi og å forårsake klimaendringer, er politisk ukorrekt å påpeke i Norge. Det står for mye penger på spill. Derfor går en innbitt vilje til å pulverisere og avpersonifisere sammenhengen mellom jordas klima og norsk oljevirksomhet som en rød tråd gjennom norsk flertallspolitikk.

De som har styrt og støttet norsk olje- og klimapolitikk har i tiår fylt den med referansebaner og internasjonal kvotehandel, lengst mulig unna folks hverdag. Det som skjer med klimaet er et globalt problem som må løses av «alle land», som VG skriver. Politikken norske politikere fører forsvinner fort i det globale spillet, akkurat som utslipp fra norsk olje. Det er global oppvarming som skaper ekstremvær som dreper. Norske politikere kan ikke pålegges ansvar for globalt vær.

Så rotfestet er denne historien i konvensjonell norsk politikk at selv VGs dypt bekymrede klima-leder, mens stortingsvalgkampen raser rundt øra på oss, ikke nevner norsk politikk, norske partier eller norske politikere med et ord.

Ingen stiller spørsmål ved at statsminister Solberg og andre norske politikere med makt driver sin politikk med like gode intensjoner som alle oss andre. Det er brutalt å påstå at de har personlig ansvar for at folk drukner i Tyskland.

Men Solberg, og mange andre politikere, går akkurat nå til valg på uttrykkelige mål om å produsere og eksportere enda mer norsk olje og gass. De bevilger og investerer hundrevis av milliarder for å omsette denne politikken i millioner av nye eksporterte oljefat og kubikkmetere gass.

Norske politikere er valgt som personer og deres ansvar overfor velgerne, er personlig. Vi pålegger dem rutinemessig personlig ansvar når politikken deres går skeis. Hadde departementene til energiminister Tina Bru eller kommunalminister Astrup vært involvert i prosjekter med barnearbeid, ville Bru eller Astrup blitt holdt personlig ansvarlig og kastet på dagen. Selv om ingen trodde de personlig hadde tvunget barn til å arbeide. Skal ikke politikeres ansvar gjelde også når politikken deres skader hele verden?

Den systematiske ansvarsfraskrivelsen i norsk olje/klimapolitikk har to konsekvenser:

Den første konsekvensen er at norsk klima- og oljepolitikk føres rundt et sort logisk hull som hele det oljevennlige etablissementet nekter å anerkjenne. Ingen politikere eller media betviler sammenhengen mellom olje og klima generelt, men alle store partier, støttet av toneangivende media, behandler dette som en et irrelevant og utidig problemstilling for norsk olje- og klimapolitikk.

Norsk oljepolitikk skal isoleres fra det globale klimaet og politikerne fra ansvaret for de brutale konsekvensene, sånn at norske olje- og gassproduksjon kan fortsette som før enda en stund før de blir innhentet av den globale virkeligheten.

Den andre konsekvensen er at norske velgere inviteres til å mene at enkeltmennesker ikke har ansvar for klimakonsekvensene av Norges oljeeventyr. De store partiene, og noen små, forteller i denne valgkampen folk at vi har rett til å bli sinte hvis klimapolitikken koster oss selv noe. Men klimaendringene kommer til å koste mye. Både samfunnet og hver og en av oss kommer til å måtte betale mye, og endre mye.

Å innbille folk noe annet er løgn.

Hvis Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og media forteller veldig mange velgere at de har rett til å blir direkte forbanna når klimaregningene begynner å komme til dem, så får Norge et stort demokratisk problem. For regningene og endringene kommer jo, enten de er signert av Solberg eller Vedum. Eller meg.

Hvorfor skal jeg føle ansvar hvis statsministeren ikke tar ansvar? Hvorfor bli med på endringer som kan koste meg noe hvis det er urettferdig mot meg? Ettertiden kommer ikke til å være i tvil om at Solberg, Støre og Vedum og deres kolleger og forgjengere har personlig ansvar for de stadig verre konsekvensene av olje- og klimapolitikken deres. Hvis de tar ansvaret nå blir det lettere å mobilisere velgere og Norge til det svære felles endringsprosjektet alle partier sier de vi ha.

Vi trenger ledere som erkjenner at de faktisk har personlig ansvar for konsekvensene av politikken de fører, og som vi – også jeg – har tjent så eksepsjonelt mye på. Da blir det lettere også for oss andre å erkjenne at vi har ansvar. Poenget er ikke moralisme, skyld og skam, men å samles om et felles prosjekt så vi kan komme videre.

Bare da kan vi investere både som samfunn og personer i et neste generasjons Norge som skaper velferd uten å ødelegge planeten vi lever på.