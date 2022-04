Leder

Den krevende toleransen

Den rasismedømte høyreekstremisten Rasmus Paludan har satt fyr på Sverige i påsken. I hans fotspor følger voldelige opptøyer og utbrente biler.

Paludans metode har vært å avholde demonstrasjoner midt i, eller tett ved, boligområder med mange ikke-vestlige innvandrere. Demonstrasjoner som gjerne har gått ut på å sette fyr på Koranen, og hyle ukvemsord mot folk som tillater seg å bli krenket av handlingen.

Det er også denne oppskriften den danske advokaten har benyttet for å skape uro i Sverige.

Rasmus Paludan leder det danske mikropartiet Stram Kurs, som ønsker å forby islam i hjemlandet og ta Danmark ut av internasjonale konvensjoner som regulerer flyktninger. Partiet vil også ha en egen politistyrke som skal oppspore ikke-vestlige migranter til det som kalles «tvangsmessige hjemsendelser».

Å brenne Koranen er i manges øyne en avskyelig gjerning. Skjending av religiøse symboler, nasjonale flagg, eller sette fyr på representative dukker, er provoserende handlinger, konkret rettet mot spesifikke grupper.

Det er i så måte også en del av det å kunne ytre seg fritt. Ytringsfrihetens adelsmerke er å tåle meninger man er inderlig uenig i.

Det er hverken modig eller spesielt intelligent å brenne Koranen, eller Bibelen for den del. Bokbål har i det hele tatt en lite ærefull historie, og er en lite sivilisert debattform. Felles for denne aggressive måte å ytre standpunkter, er manglende evne til å artikulere motargumenter.

Men det er altså lov å sette fyr på religiøse skrifter. I Sverige så vel som her til lands regnes det å brenne Koranen som en religionskritisk ytring. Det er alt annet enn konstruktivt i en religiøs diskurs, men altså høyst legalt.

Derimot er det ikke lov å kaste stein på den som ytrer seg på denne måten, eller ramponere biler fordi man er uenig. Det er heller ikke spesielt konstruktivt.

I Sverige har raseriet fra demonstrantene ikke bare rettet seg mot Paludan, men også mot politiet og storsamfunnet som tillater å krenke muslimer på denne måten. Det er en feilslutning, men også ytringsfrihetens åpenbare dilemma. Et dilemma ekstremister fra alle hold til alle tider har visst å utnytte.

For de færreste tror at Paludans Koranbrenning er et uttrykk for religionskritikk. Hans provokasjon handler om å stirre opp folk til kokepunktet slik at de går fysisk til verks. Paludan får nøyaktig den reaksjonen han er ute etter. Det er like forkastelig som det både er banalt og utspekulert.

Men også provokasjonen er en form for ytring vi må tåle. Det er et virkemiddel som for eksempel mange kunstnere bruker for å få folk til å reflektere over gitte anliggender.

I tilfellet Paludans provokasjoner er refleksjon et verktøy begge sider av denne tilspissede konflikten burde benytte.

Hvis Paludan og hans tilhengere virkelig er ute etter noe annet enn å lage kvalm, finnes det andre virkemidler enn å brenne bøker. Selv om handlingen isolert sett er innenfor lovens bokstav, går det en grense hvis den underbygges av hatefulle ytringer og direkte eller indirekte oppfordringer til vold.

Likeså må de som kaster stein forstå at det er akkurat den reaksjonen Paludan er ute etter. Det er menneskelig å reagere når noen tråkker på det en holder kjært, men som Abid Raja har sagt om tilsvarende provokasjoner her hjemme: Ignorer dem! Se en annen vei!

Hvis ingen tar til gatene, er det heller ingen som bryr seg om envise provokatører som ikke har bedre argumenter enn en fyrstikkeske.