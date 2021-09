Kommentar

Sjekk det pokerfjeset

Av Astrid Meland

VIL IKKE SVARE OM SV: Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser heller ikke et regjeringssamarbeid med partiet.

Det er umulig å få Trygve Slagsvold Vedum til å si hva han egentlig mener.

– Nå tror jeg vi går i sirkel, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget torsdag. Han var lei av å svare på spørsmål om han vil gå i regjering med SV. Alt han hadde var ikke-svar. Igjen og igjen. Som:

«Nå skal vi bruke tiden godt».

«Jeg har de fullmaktene jeg trenger».

«Vi har et sterkt ønske om å finne gode løsninger.»

«Vi må ta ting i tur og orden.»

AVSLØRTE INGENTING: Etter et fire timer langt sentralstyremøte i Sp torsdag, kalte Trygve Slagsvold Vedum til pressekonferanse. Han hadde lite nytt å fortelle.

Sp-lederen har hele veien har sagt at han foretrekker en regjering med Sp og Ap. Men krefter i partiet ønsker å gå inn i en flertallsregjering med SV. Og Slagsvold Vedum har heller ikke tydelig avvist noe slikt i valgkampen.

Og det gjør han heller ikke nå, etter et valgresultat der Sp kunne kalle seg valgets vinner.

Vedum er fornøyd om dagen. Men det er også Ap-leder Jonas Gahr Støre, som går og oser selvtillit i Stortinget og tror på at han skal få med både SV og Sp i flertallsregjeringen «Støre1».

Dette er hans foretrukne valg.

Dessuten virker SV svært ivrige på både sjåførtjeneste og statsrådsposter igjen.

PÅ VESTKANTEN: Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad på besøk hos Jonas Gahr Støre onsdag for å snakke om mulig samarbeid fremover.

Om en måneds tid, om vi skal tippe, får Norge en ny regjering. I den kan Trygve Slagsvold Vedum få den statsrådsposten han vil.

Når Senterpartiet gjør seg vanskelige nå, er det for å ha best mulig startposisjon i de kommende forhandlingene.

For Sp vil selvsagt også i regjering.

Men siden partiet er splittet internt i synet på et samarbeid med SV, kan det ikke fremstå som en enkel sak. Partifolk blir sure om de merker at deres foretrukne alternativ ikke engang ble vurdert.

Dessuten skal SV og Ap føle at dette virkelig sitter langt inne for Sp, slik at de gir dem mest mulig på distrikt, rovdyr og avgifter for å bli med på dette.

Slagsvold Vedum husker hvordan det var å sitte i samarbeidsregjering med Ap og SV. Og han vet hvor mye man kan plage en mindretallsregjering. Det er fordeler og ulemper med begge løsninger.

For ham handler det å komme best mulig ut av det. Han kan ikke kaste kortene nå. Det vil være å gi fra seg ting gratis.

Derfor sier han ikke et eneste ord.

Men det vil snart komme snart et svar. En gang i neste uke må nok Sp si noe.

Og selv om sentrale folk i Sp sliter med SV, er spørsmålet: Avskyr de dem nok til å vrake en flertallsregjering?

Det er klart det frister med makt for Sp. Og ikke bare litt makt. Mye makt.