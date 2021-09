LIVREDDENDE MEDISIN: – Jeg må spørre: Hva er «den norske modellen» hvis vi ikke kan gi livreddende medisiner uavhengig av størrelsen på folks lommebok, spør kronikkforfatter Taran Grefberg.

Hva kan man forvente av velferdsstaten Norge?

I vår ble jeg mor for andre gang. Kun to år skiller våre to små, storesøster Iben og lillebror Bjørn. De er like på mange måter, begge har arvet bedageligheten til far og temperamentet til mor. Men en genetisk last gjelder bare en av dem

TARAN GREFBERG, tobarnsmor

Lille Bjørn bærer et tungt lodd på sine små skuldre. Han ble født med cystisk fibrose (CF), en alvorlig kronisk og livsbegrensende sykdom. CF er en genetisk multi-organsykdom forårsaket av en defekt i cellenes klorkanal som gjør at sekretet i kroppen blir tjukt. Sykdommen arves recessivt – begge foreldrene må være bærere av et mutert gen – da er det 25 prosent risiko for at barnet får CF. I vårt tilfelle slo denne totalt uforutsette uflaksen ut hos Bjørn.

CF forårsaker en rekke problemer og prognosene er ikke gode. CF er dessverre en sykdom som man per i dag helt sikkert dør av.

Foruten å forkorte livet er CF en krevende sykdom å leve med: Ernæringsutfordringer, et omfattende egenbehandlingsregime, hyppige og kroniske luftveisinfeksjoner, etter hvert permanente skader på vitale organer som lunger og bukspyttkjertel og et strengt smittevernsregime er noen av utfordringene for CF-ere.

Bjørn er bare fire måneder gammel, men han får allerede kunstige fordøyelsesensymer til hvert måltid, 14 sprøyter med saltvann i munnen hver dag, spesialernæringstilskudd og han har akkurat begynt med daglig lungefysioterapi og inhalasjonstrening med forstøverapparat. I tillegg tas det månedlige bakterieprøver i halsen. På trappene står omfattende antibiotikakurer.

Bakteriene trives godt i lungene til mennesker med cystisk fibrose og de koloniserer seg raskt. Sykdomsfremkallende bakterier er derfor vår store frykt og fiende. Smitteverntiltakene vi har levd med under pandemien er bare peanøtter i forhold til regimet som følger med en CF-diagnose. Mikrobene er overalt og de er umulige å unngå.

Vi vet at lille Bjørn kommer til å få infeksjoner. Vi gjør likevel alt vi kan for å unngå det, alt for at han skal holde seg frisk. Et barn som hoster eller snørrer i barnehagen til storesøster, en litt sår hals, en nabo med rennende nese, bakterier i jord, bakterier i vann, et baderom vi ikke har vasket grundig nok, storesøster som løper mot barnevognen med skitne barnehagefingre, en potteplante, en sølepytt, et babyteppe som vi kanskje ikke har vasket med desinfiserende vaskemiddel på en uke - alt utgjør potensielle bakterietrusler.

Vi må lære oss å leve med det. Finne balansen. Ikke overføre frykt på barna.

Da Bjørn fikk påvist CF hadde vi allerede tilbrakt nesten to uker på nyfødtintensivavdelingen på Drammen sykehus. Vi reagerte på de cirka tjue signalgrønne opp-etter-ryggenbleiene i døgnet, og vi fikk komme til Drammen med mistanke om magevirus eller alvorlig allergi - kun to dager etter hjemkomst fra barselavdelingen på Bærum sykehus.

Legene fant ikke noe sykdom hos Bjørn og vi fikk beskjed om å dra hjem og roe oss ned, kanskje gi han litt morsmelkerstatning ettersom han hadde droppet 3-4 percentiler og ikke la på seg. Jeg ble også spurt om jeg livnærte meg av grønne alger.

Disse snaue tre ukene i tåka var jævlige. Likevel er vi blant de heldige. Bjørns CF ble oppdaget tidlig takket være nydfødtsscreeningen som CF ble en del av i 2012. Før 2012 kunne ernæring- og helsesituasjonen til CF-barna bli skikkelig kritisk før diagnosen ble stilt.

Det er uendelig vondt at vår Bjørn er rammet av CF. Men i 2021 finnes det likevel solid håp. Et amerikansk legemiddelselskap har forsket seg frem til en medisin som korrigerer årsaken CF-defekten inne i cellene i kroppen. Medisinen, som heter Kaftrio i Norge, sammenlignes med gjennombruddet i HIV-medisinen.

Dette er stort. Premissene for en CF-diagnose er endret. I flere andre land, hvor medisinen allerede er i bruk, ser man at mennesker som har kommet langt i sykdomsforløpet blir betydelig friskere. Og man aner kun konturene av hva Kaftrio kan bety når den brukes forebyggende fra tidlig alder. Antageligvis betyr Kaftrio at dagens CF-barn vil kunne bli gamle. Kanskje vil ikke cystisk fibrose lenger være en sykdom man dør av. Dette er vårt håp.

Problemet er imidlertid at norske myndigheter så langt har nektet å finansiere Kaftrio. Medisinen er godkjent for bruk, men Kaftrio er en dyr medisin som ytterst få har råd til. Konsekvensen er at nesten alle CF-ere står uten tilgang på en medisin som er livreddende og som mange har ventet lenge på.

Jeg må spørre: Hva er «den norske modellen» hvis vi ikke kan gi livreddende medisiner uavhengig av størrelsen på folks lommebok? I et av verdens rikeste land, hvor innbyggerne betaler høye skatte- og avgiftsbeløp, bør det vel være rom for å prioritere livsviktige medisiner?

Vår lille Bjørn har fortsatt tid. Som Bjørns mor kan jeg derfor sette meg ned og til en viss grad kjenne på at dette kommer til å gå bra. På en eller annen måte skal vi sørge for at han får Kaftrio når han trenger det - om det så innebærer flytting til et av de etterhvert mange landene hvor Kaftrio er blitt en del av behandlingen for CF.

For mange CF-ere begynner imidlertid tiden å renne ut. Mange har kommet langt i sykdomsforløpet - de skulle hatt Kaftrio i går. Akkurat som vår Bjørn er de noens barn, noens søster eller bror og noen er også noens far eller mor - de er umistelige mennesker.

Det er hjerterått å overvære at denne pasientgruppen får tiltakende og livstruende organskader når det finnes en medisin som kan redde dem.