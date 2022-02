Kommentar

Bjørnen tar føringen

Av Per Olav Ødegård

Russlands president Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz er rake motsetninger. Putin tar stor risiko i Ukraina. Scholz er über-forsiktig.

Mens Putin sender over 100 000 soldater til Ukrainas grenser, tilbyr Scholz Ukraina 5000 hjelmer.

–Hvis du inviterer en bjørn til dans er det ikke du som bestemmer når dansen er over. Det er bjørnen.

Forsker og forfatter Ivan Krastev minner oss om dette russiske ordtaket i en kronikk i New York Times. I den diplomatiske dansen med vestlige ledere er det Putin som fører an. Han tråkker på alles tær og bryr seg ikke. Og han har ikke til hensikt å stanse før han får det som han vil.

I Tyskland er Scholz blitt kalt “en nesten usynlig mann” i Ukraina-krisen. Med sitt besøk i Washington sist uke, en planlagt reise til Kiev mandag og deretter Moskva, viser Scholz endelig ansikt.

--Alle diplomatiske anstrengelser har som mål å få Moskva til å de-eskalere. Målet er å hindre en krig i Europa, heter det i en uttalelse fra Scholz´ talsperson. Men er det for sent?

Fredag kveld varslet USA om at Russland kan angripe Ukraina, når som helst. Russiske styrker har nå sirklet Ukraina inn, i nord, øst og sør. Vestlige land oppfordrer sine borgere til å forlate Ukraina, mens de ennå kan.

PUTIN AVGJØR: Russlands president Vladimir Putin avgjør utfallet av krisen i Ukraina, som han selv har skapt. Her fra en medaljeseremoni i Kreml 2. februar.

Olaf Scholz overtok lederskapet i Tyskland fra Angela Merkel i desember. Han er inspirert av en tidligere sosialdemokratisk kansler, Willy Brandt, som for mer enn 50 år siden utformet “Ostpolitik” (Østpolitikk). Brandt mottok Nobels fredspris i 1971 for sitt store bidrag til avspenning mellom øst og vest.

Veikartet Willy Brandt brukte da han lanserte “Ostpolitik” i 1969 er imidlertid dårlig egnet i dag. Det politiske landskapet er ikke til å kjenne igjen.

Da hadde Sovjetunionen full kontroll over de kommunistiske regimer i Øst-Europa. Moskvas innflytelsessfære besto. Putin savner den tiden. Ved å utplassere store militærstyrker på grensen til Ukraina, og stille ultimatum til vestlige land, forsøker Putin å skru tiden tilbake til det han oppfatter som en russisk storhetstid.

–Jeg er sikker på at virkelig uavhengighet for Ukraina kun er mulig i partnerskap med Russland, skrev Putin i et omfattende essay sist sommer. Ukrainerne har, med andre ord, ingen rett eller mulighet til å gå sine egne veier, slik Putin ser det.

Men ukrainerne har en annen oppfatning. Som en suveren nasjon har de en selvskreven rett til å velge sin egen kurs.

–Vi er ett folk, skriver Putin om forholdet mellom russere og ukrainere. Så høyt elsker Putin ukrainerne at han må bruke tukt for at de skal underordne seg. På den måten bringer Putin Europa til randen av krig.

I BRANDTS FOTSPOR: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz er inspirert av den øst-politikken Willy Brandt førte for 50 år siden. Nå er han tvunget til å reagere på Putins utspill.

I Willy Brandts kanslertid var Tyskland delt i to stater. Brandts “Ost-politik” innebar avspenning, anerkjennelse av Øst-Tyskland og utvidet øst-vest handel. Den første gassrørledningen med russisk naturgass til Tyskland ble åpnet i 1973. I dag har Tyskland gjort seg totalt avhengig av russisk olje og gass.

50–75 prosent av Tysklands gassimport kommer fra Russland. I løpet av året skal Tyskland avvikle all kjernekraft og innen 2030 skal kullfyrte kraftverk bort. Fyllingsgraden i de store gasslagrene i Tyskland har falt under den kritiske grensen på 40 prosent.

Den nye tyske koalisjonsregjeringen, bestående av Sosialdemokratene, De Grønne og Fridemokratene, er ikke samstemte i tilnærmingen til Russland. De Grønnes utenriksminister Annalena Baerbock markerte under valgkampen motstand til den nye gassrørledningen Nord Stream 2, som går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Bearbocks argument er at den vil gjøre Tyskland enda mer avhengig av russisk energi.

INGEN TILNÆRMING: Mandag var Frankrikes president Emmanuel Macron på besøk i Moskva. Avstanden til president Vladimir Putin var stor.

Olaf Scholz har omtalt Nord Stream 2 som et rent forretningsmessig prosjekt. Det sosialdemokratiske forsvarsminister Christine Lambrecht sa nylig at Nord Stream 2 ikke bør trekkes inn i Ukraina-konflikten.

Det er nettopp det USAs president Joe Biden gjør. Under en pressekonferanse i Det hvite hus, med Scholz ved sin side, sa Biden sist uke at hvis Russland invaderer Ukraina vil det ikke lenger være en Nord Stream 2: –Vi vil stanse den.

Spørsmålet gikk selvfølgelig videre til Scholz, som gjentatte ganger unnlot å gi et klart svar. Han sa at Russland vil betale en høy pris hvis de angriper Ukraina, og at det ikke er noen tiltak de er uenige om. Men han nevnte ikke Nord Stream 2 med et ord. Nord Stream 2 rørledningen står ferdig, men er ennå ikke tatt i bruk i påvente av tysk godkjenning.

Ingen vestlige land har like stor handel med Russland som Tyskland. Tysk industri trenger stabile energileveranser. Strenge økonomiske sanksjoner mot Russland vil også ramme Tyskland hardt. Likevel var det Angela Merkel som tok lederrollen i EU for å få vedtatt sanksjoner mot Russland etter annektering av Krim i 2014. I den perioden snakket hun nesten daglig på telefonen med Putin.

Fredag sendte Scholz´ kontor ut en uttalelse om at de allierte i fellesskap kommer til å iverksette “raske og dype sanksjoner” dersom Russland angriper Ukraina.

I valgkampen sa Scholz at Tyskland trenger en ny “Ost-politik”. Han ønsket å utforme en ny politikk i forhold til Russland, tilpasset en ny tids utfordringer. Men han rakk ikke å utforme en strategi. Putin kom ham i forkjøpet.

Den russiske presidenten fører an. Scholz og allierte forsøker å få Putin til å stanse i tide, til å ta stegene bort fra avgrunnen. Men Putin avgjør hvordan dette slutter.