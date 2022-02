Kommentar

Ser ut som frynsegoder

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

STORTINGET: Mange som har sitt verv her får pendlerbolig.

Når politikere er blitt tildelt pendlerbolig, har man systematisk vært rausere enn intensjonen i regelverket. Ikke alle politikere kommer pent ut av dette, men de har slett ikke fått gode råd av sin egen administrasjon.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De mange avsløringene om misbruk av pendlerboliger, har kostet både politikere og tilliten til politikerne dyrt. KrFs Kjell Ingolf Ropstad gikk av som statsråd og partileder, mens Aps Eva Kristin Hansen trakk seg fra jobben som stortingspresident etter få uker. Flere har fått en mer eller mindre kraftig ripe i lakken.

En konsekvens av dette er at også tilliten til Stortinget har fått en knekk. Det etterlatte inntrykket er at altfor mange har misbrukt eller tilpasset seg regelverket for å nyte godt av allerede gode ordninger.

VG har kartlagt mer enn 500 politikere som har fått pendlerbolig gjennom Stortinget eller regjeringsapparatet. Selv om noen av sakene er kjent, er det et oppsiktsvekkende mønster i det som nå kommer frem.

For praktiseringen av regelverket har vært usedvanlig raus. De viser at pendlerbolig i praksis er blitt ansett som et frynsegode som følger med jobben, uavhengig av om man faktisk pendler eller ikke. Og det er det ikke bare politikerne som kan klandres for.

Også politikere som oppga at de var bosatt i Oslo, har fått tildelt pendlerbolig. Flere eide bolig innenfor pendlergrensen på 40 km, men solgte egen bolig da de fikk pendlerbolig. Andre leide allerede i Oslo, men flyttet inn i gratis bolig da de fikk jobb på Stortinget eller i regjering.

I flere av sakene VG har undersøkt, har politikerne spilt med åpne kort om egen bosituasjon. Likevel har de fått tildelt pendlerbolig. Selv om det ikke fratar dem ansvar, er det ikke til å undres over at mange har tatt imot tilbudet i god tro.

Symptomatisk nok har flere av disse vært unge, studenter eller i etableringsfasen. I søknadene kommer det tydelig frem at de allerede bor i Oslo, likevel kan det nesten se ut som de har fått pendlerbolig «kastet etter seg».

Forholdet mellom politikerne og administrasjonen er ikke som et vanlig arbeidsforhold. Stortingets direktør er eksempelvis ikke politikernes sjef. Det er det bare velgerne som er.

Dommen over politikere som misbruker ordninger, er nådeløs. Det er lite som provoserer vanlige folk mer enn at uvanlige folk utnytter gode ordninger.

Samtidig gjør våre folkevalgte en svært viktig jobb. De skal ha ordninger som setter dem i stand til å gjøre jobben sin. Det er heller ikke slik at alles store drøm er å bo sentralt i Oslo, langt unna sin familie og sitt nettverk.

VGs gjennomgang viser at det ikke bare er enkeltpolitikere som har utnyttet systemet. Her har åpenbart også systemet sviktet. Hele Stortinget og regjeringsapparatet bør derfor ha all interesse av en storopprydding.

For rekken av folk som vil forsvare politikerne, er sørgelig kort.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her