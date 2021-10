Leder

Det polske problem

MOT POLEN: Statsminister Mateusz Morawiecki står relativt alene mot EUs øvrige medlemsland etter at Polens grunnlovsdomstol har sagt at EU-loven er i strid med den polske forfatningen.

Polen fortsetter å utfordre samholdet i EU – og EU fortsetter å true med sanksjoner. Hvem blunker først i denne eksistensielle stillingskrigen?

I storpolitikken kalles dette «chicken race», eller «hvem feiger ut først», og henspiller på en scene fra filmklassikeren «Rotløs ungdom», der to gutter kjører mot et stup for å se hvem som venter lengst med å kaste seg ut av bilen.

Hvis Polen gir seg, mister regjeringen ansikt hjemme. Hvis EU gir seg, mister unionen ansikt utad.

Konflikten mellom Warszawa og Brussel bygger på hvordan nasjonalkonservative krefter i Polen bruker en fordreid oppfattelse av polsk selvråderett i et innenrikspolitisk spill.

Med fordomsfull appell til lokal og dels religiøst fundert motstand mot selvbestemt abort og seksuelle minoriteter, samt en generell frykt for innvandring, har det regjerende Lov og orden-partiet (PiS) laget et bilde av at de er selve bolverket mot all denne eksotiske fordervelse som utenomverden – les: EU – truer med å påføre dem.

For å opprettholde denne forestillingen, som også er nødvendig for å kunne holde på makten, har den nasjonalkonservative regjeringen systematisk gått til verks for å endre Polens institusjoner; fra skoleverket, domstolene og grunnloven, til ytrings- og organisasjonsfriheten samt vilkårene for den frie presse.

I et nylig vedtak i det politisk utnevnte Grunnlovstribunalet sier sågar dommerne at EUs overnasjonale lover er i strid med den polske forfatningen.

Dette er en illiberal og antidemokratisk utvikling som EU mener er i strid med unionens prinsipper, og har bedt Polen reversere de ensrettende tiltakene.

Polske myndigheter hevder på sin side nasjonal suverenitet og mener at det er EU som er udemokratisk når unionen krever absolutt lydighet til Brussel. Polen har ingen planer om å bryte med EU, fremholder statsminister Mateusz Morawiecki – vel vitende om at hans land er den største netto mottaker av økonomisk bistand:

I 2020 alene fikk Polen overført rundt 200 milliarder kr. fra EUs øvrige medlemsland. I sitt langtidsbudsjett har EU satt av 1200 milliarder til Polen de kommende seks år. I tillegg har landet fått tilsagn om nær 600 milliarder i gjenreisningsmidler etter pandemien.

Men det sitter langt inne for PiS og statsminister Morawiecki å oppfylle EUs betingelser, slik Polen må for å få tilgang til disse midlene. Polske myndigheter vet dessuten at det også sitter langt inne for EU å stenge igjen kranen, eller enda verre – å ekskludere Polen.

EU ønsker overhodet ikke at unionens femte største nasjon i både innbyggertall og areal skal følge britenes eksempel. Polen er på flere måter EUs største investering.

Men EU kan heller ikke akseptere at Polen utfordrer unionens grunnleggende lovverk, selve forutsetningen for medlemskap. Samtidig vil en vedvarende strid mellom Warszawa og Brussel underminere EUs hovedagenda om europeisk samarbeid og integrasjon.

Dagens EU-toppmøte skal egentlig handle om en krevende energisituasjon. Mye tyder imidlertid på at stats- og regjeringssjefene vil måtte bruke energien på den vel så krevende polske situasjonen.