Nå kan vi begynne å leve litt igjen

Av Astrid Meland

DANSK STEMNING: Danskene opphevet tiltakene natt til tirsdag. Vårt naboland har knapt beholdt noen coronaregler.

En god del av tiltakene oppheves. Det er vel bare å benytte sjansen mens du har den.

Livet blir seg selv litt mer likt, med de nye corona-lettelsene som ble presentert tirsdag.

Det er ikke like ille å smittes av corona lenger. Både fordi symptomene er mildere for de aller fleste og fordi tiltakene du pålegges er færre.

Har du en som er syk hjemme, kan du selv gå på jobb med en negativ test.

Om du selv blir syk, er du pålagt å være hjemme fire dager. Under svineinfluensa var anbefalingen syv dager.

BEHOLDER METEREN: Helseminister Ingvild Kjerkol og resten av regjeringen vil ikke fjerne pålegget om en meters avstand.

Og det er mange som er glade over lettelsene. Idretten jubler over fulle tribuner. Skuespillerne ved Folketeateret i Oslo var rørt. Utestedet Lorry i Oslo bestemte seg straks for å utvide åpningstiden.

Men den originale meteren ligger visst fremdeles innelåst dypt i et hvelv i Paris et sted.

Den vil fortsette å legge bånd på oss. Diskusjonen fremover kommer til å handle om når den kan fjernes. Oslos byrådsleder Raymond Johansen er bare en av mange som vil ha den vekk.

VIL FJERNE METEREN: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Folk er ikke så redde heller.

Andelen som frykter å smitte andre går ned, viser Helsedirektoratets jevnlige corona-undersøkelse. Vi ser vi også mer optimistisk på fremtiden. Storparten sier at de snart tror livet blir som normalt igjen.

Det midt i tidenes virusbølge der «alle» må regne med å bli smittet.

FHI skriver at det kan være bedre å smittes nå enn å vente. «En tidligere topp i smittespredningen kan være gunstig fordi flere da vil smittes og omikronbølgen gjennomgås mens vi har god hjelp av immunitet etter oppfriskningsdoser», heter det.

Helsedirektoratet skriver derimot at det er «ingen ønsket strategi at flest mulig nå bør bli smittet» og viser til at det er usikkert hvor god beskyttelse man får av å ha hatt omikron.

Statsministeren mener vi nærmer oss en normaltilstand. Men han vil ikke ha noe dansing på utesteder. Så helt normalt er det jo ikke.

Det interessante denne gang er at regjeringen har fått flere råd enn vanlig. Holdenutvalget, som ser på de økonomiske sidene av pandemien, har levert en ny rapport.

Og de mener det bør gå an å vurdere å redusere behandlingskvaliteten litt for alle i helsevesenet når det er travelt. Slik kan man rekke over flere.

Det vil sikkert vekke debatt. I våre naboland ble det et nødvendig grep. Noe særlig intensivmiljøet her hjemme ikke virker innstilt på.

Men nå er ikke det store problemet kapasiteten i sykehusene. Det er sykefraværet myndighetene begrunner tiltak med.

KARL JOHAN: I Norge blir en del tiltak beholdt et par uker til. Tiltakene skal vurderes igjen på nytt innen 17. februar.

Og et av de store diskusjonstemaene i det siste har vært hvorvidt regjeringen bare finner på nye påskudd for å beholde tiltakene.

Men det har også med at ting endrer seg på bakken. Covid-sykefravær har økt etter jul viser tallene fra NAV. Det er bygg og anlegg og varehandelen som er mest utsatt. Og det store flertallet av sykmeldingene skyldes covid, ikke karantene.

Fremover vil nok dette bli bare verre. I Danmark og Sverige, som ligger foran oss, har det vært store problemer med bemanning i barnehager, politi og selvsagt på sykehus.

Å be folk som er syke å isolere seg i en slik situasjon burde ikke være særlig kontroversielt. Fire dager er lite.

FHI er for øvrig usikre. Mange vil nok fortsatt være smittsomme den fjerde dagen. Det kan føre til enda mer smitte.

Munnbind er vel heller ingen krise da. Men det er strengt å pålegge og ikke bare anbefale folk isolering og meter.

Så er det jo også pandemi.

Eller? Spørsmålet er hvor det blir av den store bølgen i innleggelser FHI har spådd lenge.

To år ut i pandemien er det fortsatt mye vi ikke vet. En av de store mysteriene som diskuteres i smittevernkretser, er hvor store mørketallene er.

Optimistene tror kjempemange alt er smittet av omikron, at en stor andel knapt merker symptomene og at flokkimmunitet dermed er like rundt hjørnet.

Pessimistene derimot bekymrer seg for at omikronsmitte ikke gir særlig beskyttelse, og viser til anekdoter om at folk har fått omikron to ganger.

Også ekspertene her hjemme er litt småuenige. Holdenutvalget anfører flere argumenter for å lette, men også for å holde på strenge tiltak.

Et av dem er at strenge tiltak vil gi færre syke samlet sett, skriver utvalget.

Det skinner igjennom at FHI mener det er omvendt. De mener at å bremse utsetter problemet og at vi ender opp med å få like mange smittede uansett.

Men det er regjeringen som bestemmer. Og som vanlig har de fått forelagt en masse alternativer, og gått for det tryggeste i midten.

Nå planlegger de for en diger bølge. Februar og mars blir altså snørr, men det er ikke sikkert april blir like gørr.

Og du bør du vel bare benytte de nyvunne frihetene om du kan. Spiss, drikk, reis. Til høsten kommer det fort en bølge til.