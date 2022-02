Leder

En tragedie i Myanmar

MILITÆRT ANGREP: 29. oktober 2019 angrep militærjuntaen Thantland i Chin-staten i Myanmar. Over 160 bygninger ble ødelagt.

Ett år etter militærkuppet gjenopplever Myanmar en mørk fortid. Generalene har gjeninnført et brutalt og undertrykkende diktatur. En dyp tragedie utspiller seg i et land der folket trodde utviklingen gikk i retning av frihet og demokrati.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Da generalene grep makten 1. februar 2021 utløste det store og fredelige demonstrasjoner mot kuppmakerne. De militære svarte med å bruke dødelig vold. De siste månedene har sivile organisert seg i væpnet motstand mot regimet. Det meldes om blodige sammenstøt over store deler av landet. Resultatet er en borgerkrig, der også væpnede, etniske grupper deltar.

Generalene bærer det fulle ansvar for at landet nå står på randen av et fullstendig sammenbrudd. De godtok ikke valgresultatet i 2020 da Aung San Suu Kyis parti, Den nasjonale liga for demokrati, vant i et valgskred. Når folket får mulighet til å stemme velger de med overveldende flertall Suu Kyis bevegelse. De langt fleste anser 76-åringen som landets leder.

Det gjør ikke Myanmars mektige militære lederne. De påsto grunnløst at det hadde vært omfattende valgjuks, gjennomførte et kupp og arresterte Suu Kyi og andre ledere for demokratibevegelsen. Hun er allerede dømt til seks års fengsel og er dessuten tiltalt for en lang rekke forhold som kan gi til sammen 100 års fengselsstraff. Dette er en kun en politisk prosess, uten noen form for rettssikkerhet.

Etter 2010 oppsto det et håp om at flere tiårs militærdiktatur var over. Politiske fanger ble sluppet fri, det skulle holdes frie valg og Myanmars internasjonale isolasjon ble brutt. I den demokratiske våren etablerte mange utenlandske selskaper seg i Myanmar, blant andre Telenor. Norge var en viktig støttespiller for de demokratiske kreftene i landet, i form av bistand, rådgivning og investeringer.

Men de militære ga aldri fra seg sine privilegier og beholdt viktige maktposisjoner. Det store tilbakeslaget kom da de annullerte valgresultatet og gjeninnførte militærdiktatur. Folket fikk kun oppleve et øyeblikk av frihet før alt de hadde kjempet så hardt for igjen ble tatt fra dem. Generalene har i løpet av ett år gjort Myanmar til en mislykket stat, preget av stor nød og grov undertrykkelse.

Det er behov for å legge et langt sterkere internasjonalt press på regimet. Ikke minst fra Kina, som har størst innflytelse i Myanmar. FNs sikkerhetsråd må handle langt mer resolutt enn til nå, blant annet i form av en våpenembargo. Ingen må forsyne dette regimet med våpen som de bruker mot sitt eget folk.