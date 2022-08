BÅDE OG: – Du kan være både moteriktig og miljøvennlig samtidig, skriver Øystein W. Høie.

Debatt

Selvfølgelig finnes det bærekraftig mote

I et innlegg på VG skriver Kornelia Minsaas at det ikke finnes bærekraftig mote. Det er faktisk helt feil.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ØYSTEIN W. HØIE, grunnlegger av Fauna

Det finnes nok av mote du som er topp for planet, dyr og natur. Her er tre eksempler:

1) Kjøp brukt

Handler du second hand i nabolaget – fra Tise, Fretex, Uff eller andre – skaper du null utslipp.

Vintage mote er ikke bare bra, det er kult: her er det mulig å finne unike plagg ingen andre har. Ofte har også eldre plagg blitt laget med en mye bedre kvalitet.

2) Reparer og sy om

Jo lenger du bruker klær du allerede har, jo lenger utsetter du produksjonen av nye. En rift eller et hull betyr trenger ikke å være synonymt med søppelbøtta. Det er skreddere og skomakere i enhver by.

Er du skikkelig ambisiøs, kan du sy om klærne dine og skape noe helt nytt og unikt.

3) Lei det

Norske skap er fulle av kjoler og dresser som støver ned, og i beste fall blir brukt én gang i året.

I stedet for at alle skal sitte på hver sin, kan vi dele. Lei en ny kjole hver helg fra Fjong, eller lån bort fra eget klesskap til venner. Transport og vask gir utslipp, men fotavtrykket er like fullt en brøkdel av om alle skulle eid et eksemplar hver.

FÅR SVAR: Kornelia Minsaas.

Av og til trenger vi nye klær også. Og her har Minsaas helt rett i at alt vi kjøper nytt i butikkhyllene vil ha et fotavtrykk. Men hva så?

Det er lett å peke på alt som er galt med klesindustrien. Men folk kommer ikke til å gå rundt nakne av den grunn. Skal vi være til hjelp for miljøengasjerte forbrukere, må vi gi dem råd om hva de faktisk kan gjøre.

Her må vi skille på de selskapene som reelt prøver å gjøre verden litt bedre, og de som rett og slett ikke bryr seg. Eller enda verre: smykker seg som miljøforkjempere uten å ha en reell innvirkning – grønnvasking.

Det er en gryende jungel av små norske merker med store klima-ambisjoner. Sko fra resirkulert materiale, som også kan resirkuleres videre (New Movements), klær med livstidsgaranti (Northern Playground), overskudds-tekstiler som du syr til klær selv (Fæbrik). Og mange flere.

Støtter vi opp om disse spirende aktørene når vi trenger nye klær, er vi med å endre etterspørselen i markedet. Det er et språk enhver bedrift forstår. Og tilbudet av mer bærekraftig mote vil øke.

Så ja: Du kan være både moteriktig og miljøvennlig samtidig.