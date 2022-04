Kommentar

Krig og krise snur opp ned på politikken

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Forsvarspolitikk har blitt regnet som en glemt sak, men kan bli viktigere for velgerne etter invasjonen i Ukraina. Her er Erna Solberg ved et tidligere besøk ved Forsvarets spesialkommando på Rena.

Den politiske debatten har flyttet seg mer over på de borgerliges banehalvdel. Og de tradisjonelle styringspartiene er fortsatt en trygg havn i krisetider.

Intet nytt er godt nytt, i alle fall for noen. På det som må kalles en sjelden stabil måling er det mest oppsiktsvekkende at Høyre fortsetter å stige, og havner på 27,6 prosent på Respons Analyses siste måling for VG. Bakgrunnstallene viser en lojalitet til partiet som ville fått nordkoreanske statsledere til å nikke anerkjennende.

Også Frp viser tegn til å friskne til etter å ha slitt tungt etter at de forlot regjeringskontorene. KrF er på håret over sperregrensen, mens Venstre faller under denne gang. Likevel er borgerlig side bare ett mandat unna flertall på Stortinget, og målinger hos TV2 og NRK/Aftenposten de siste ukene har vist borgerlig flertall. Det må man tilbake til 2018 for å se.

Heller ikke for regjeringen er det noe nytt under solen, og de kan i det minste trøste seg med at de ikke faller ytterligere. Selv om noen vil mene det er urettferdig, får ikke Arbeiderpartiet betalt for sin håndtering av Ukraina-krigen. Til gjengjeld har de stanset lekkasjen til partiene på sin venstre fløy. Senterpartiet ville fått halvert sin stortingsgruppe dersom dette var valgresultatet.

Likevel er det de andre partiene på rødgrønn side som tydeligst har merket effekten krigen har på velgerne. Russlands invasjon satte en bråstopp på Rødts himmelferd i vinter. Velgerne som likte partiets løsninger for strømkrisen, virker ikke å være like begeistret for partiets Nato-syn. Også SV har fått en markant knekk.

Nato-standpunktet, som partiet ble tuftet på, er oppe til revisjon i partiet. I tillegg har partiet snudd og vil likevel sende våpen til Ukraina. Selv om det for partiet kan være riktig å endre sitt politiske kompass i tråd med en ny virkelighet, er det neppe bra for den kortsiktige velgeroppslutningen.

SV blir mindre attraktiv både for dem som mener partiet burde holde den utenrikspolitiske fanen høyt, og for dem som er opptatt av en aktiv Nato- og forsvarspolitikk.

I tillegg får MDG en svært svak måling, på 2,9 prosent. Selv om klimakrisen slett ikke er avblåst, er engasjementet merkbart mindre. Krav om å skru igjen oljekranene kommer nå i skyggen av både høye drivstoff- og strømpriser og behovet for å bli mindre avhengig av russisk olje- og gass.

Det vi ser på målingene nå, kan være uttrykk for en skiftende dagsorden.

Før stortingsvalget sist høst var det mer enn meningsmålingene som pekte mot en rødgrønn seier. Når både klima, sosial utjevning og distriktspolitikk var viktig for mange velgere, trengte man ikke være noen stor spåmann for å forutse utfallet. Et fellestrekk ved de politiske sakene som dominerte dagsorden, er at de favoriserer partier på rødgrønn side.

Samtidig viser den siste Valgundersøkelsen at velgerne var mindre opptatt av de sakene som de borgerlige partiene tradisjonelt har en fordel av. Som innvandring, skatt, skole og samferdsel.

I valgforskningen kalles det sakseierskap hvor stor troverdighet et parti har på ulike saksområder. Det er ikke hugget i stein, men mer stabilt enn de skiftende målingene.

Klimasaken er det særlig MDG og SV som eier, i tillegg til Venstre. Sosial ulikhet og forskjeller opptar både Ap, SV og Rødt. I tillegg har distriktspolitikk fått usedvanlig mye oppmerksomhet, en sak Senterpartiet har stort eierskap til.

Nå er det helt andre saker som dominerer debatten. Mye handler om kostnadsøkning på strøm, drivstoff og andre varer. Det kan være en fordel for Høyre, som har større troverdighet i skatte- og avgiftspolitikk.

En helt ny sak på agendaen, er forsvars- og utenrikspolitikk. Det blir i et historisk tilbakeblikk som Institutt for samfunnsforskning har gjort, omtalt som «en glemt sak». I etterkrigstiden fungerte den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, ulike kriger og Nato-spørsmålet mobiliserende. Ved valget i 1981 var det den viktigste saken for hele 18,4 prosent av velgerne.

Men etter 1989 er forsvars- og utenrikspolitikk knapt nevnt som en viktig sak og er nok blitt oppfattet som et løst problem. Dersom saken igjen blir viktig, kan det være noe særlig Høyre har stor troverdighet på.

Et annet interessant trekk ved meningsmålingene som er tatt opp etter krigen i Ukraina, er at både Høyre og Ap er i fremgang. Samtidig. På gjennomsnittsmålingene som nettstedet Pollofpolls lager, har Ap og Høyre til sammen mer enn 50 prosent av velgerne.

Sist vi så det, var i månedene etter pandemiens utbrudd i 2020.

Mange har vært bekymret for de tradisjonelle styringspartienes fall. I krisetider virker det om ikke annet som det trygge og etablerte fortsatt har en tiltrekning på velgerne.

